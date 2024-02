Almería Ampliar La Mesa llama de nuevo a los almerienses para erradicar el ‘olvido ferroviario’ jueves 15 de febrero de 2024 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El VIII Aniversario del colectivo llenará de actividades y reivindicaciones el Parque de la Estación el día 24 La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería cumple ocho años de vida, un tiempo en el que según su coordinador, José Carlos Tejada, se ha convertido en una “gota malaya” sobre las conciencias de las administraciones y las empresas ferroviarias, se ha llevado a cabo una intensa labor reivindicativa y se han dado pasos hacia la recuperación de actuaciones que deben llevar a un nuevo escenario ferroviario para este Siglo XXI. El aniversario se celebrará con una Jornada Reivindicativa y Festiva” que se celebrará este próximo 24 de febrero. Como escenario, el Parque y la Estación del Tren de la capital y como programa una amplia oferta de actividades para todas las edades y todos los gustos. Se iniciará a las 10:00 con una visita guiada al Cable Inglés a cargo de un profesor de la Universidad de Almería. A partir de esa hora se pone en marcha un concurso infantil de cuentos ferroviarios y una serie de recorridos en los trenecitos turísticos de la capital. A las doce se realizará un acto cargado de significado y emotividad con el “abrazo” a la vieja estación por parte de los integrantes de la Mesa y de todos aquellos ciudadanos que se sumen a ese acto simbólico con el que se quiere extender el mensaje de que Almería quiere el tren. A la una del mediodía el acto central, con intervenciones de los representantes de la Mesa, la lectura de un manifiesto y la intervención de responsables del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación Provincial, ambos colaboradores de esta jornada. Acabado ese acto se inicia la parte gastronómica de los festejos con la distribución de raciones de la “olla ferroviaria”, un puchero que se cocinaba sobre el carbón que será elaborado por la sociedad Almería Gastronómica a través de Sabores Almería. El acto final tendrá a la música como protagonista con actuaciones de bandas de rock&roll y de flamenco. Se espera una alta afluencia de personas “porque Almería tiene que mostrar a todo el mundo que no se resigna a la actual actuación, que consideramos intolerable porque ni siquiera hemos recuperado todas las circulaciones anteriores a la pandemia, que ya eran escasas”, recordaba Tejada en la presentación de estas jornadas. La Mesa pretende además que esa día los almerienses muestren de una forma inequívoca su demanda a los responsables de las infraestructuras ferroviarias de que no acaben por olvidarse de nuestra provincia y de sus necesidades en materia de transporte, “porque no sólo lo necesitamos para mejorar la movilidad, sino como un elemento imprescindible de apoyo a la economía de la provincia, para que pueda ser realmente competitiva”. La Mesa quiere que su octavo aniversario sea un compendio de actos lúdicos, pero al mismo tiempo de mensajes reivindicativos, de exigencias de que quienes tienen en su mano abordar actuaciones de futuro “no nos vuelvan a dejar en el olvido al que hemos estado sometidos durante demasiado tiempo”. La Mesa llega a este momento con la ilusión de recuperar líneas y servicios con el resto del país, de creer que el AVE realmente llegará en 2026, de poner en marcha líneas de cercanías con las comarcas del Andarax y del Poniente, o la de conseguir que el tren esté conectado con el puerto para impulsar su importancia como punto estratégico del tráfico de personas y mercancías en el Mediterráneo que siempre tuvo (hoy es el único Puerto de Interés del Estado, junto a Motril, sin conexión con el ferrocarril. Los representantes de la Mesa valoran el trabajo realizado en estos años, la reivindicación constante, pero advierten que Almería “no puede vivir eternamente de ilusiones porque la realidad es tozuda y nos dice que estamos lejos de las redes ferroviarias, tenemos una dramática escasez de trenes y de circulaciones, recibimos un material obsoleto, con mucha frecuencia el que se desecha en otras zonas de España”. Esas cuestiones y los constantes retrasos en recuperar circulaciones, en disponer de conexión a través del cambiador de ancho de vía de Granada, en la ejecución de las obras (paralizadas durante más de siete años, no lo olvidemos), “nos llevan a considerar que, por desgracia, Almería se ha convertido en el desierto y el vertedero ferroviario del país. Y queremos cambiar eso con la ayuda de los almerienses…” No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.