Economía La Mesa Técnica de la Sequía analiza nuevas medidas jueves 10 de marzo de 2022 , 20:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania incrementa la desazón ante el insostenible incremento de los costes de producción El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha presidido esta tarde la reunión de la Mesa Técnica de la Sequía en Andalucía, en la que se ha analizado la preocupante situación actual del campo ante la falta de precipitaciones, se han recomendado nuevas medidas y se han escuchado las propuestas de los representantes del sector agrario. Igualmente, la cita ha permitido hacer un diagnóstico aproximado del impacto que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está teniendo ya sobre el territorio andaluz ante el insostenible incremento de los costes de producción. La sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha acogido una reunión en la que también han participado representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, así como con portavoces de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua). La conclusión de todas las partes es similar: la situación es alarmante y los agricultores y ganaderos necesitan el respaldo de todas las administraciones. Vicente Pérez ha recordado que la pasada semana la Junta de Andalucía ya reclamó medidas urgentes al Gobierno de España en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, sin que por ahora el Ministerio haya anunciado medidas concretas. La Administración andaluza, por su parte, sí ha adoptado ya decisiones concretas dentro de sus competencias para aliviar la situación. Son medidas que nacen de la interlocución constante con las organizaciones agrarias y entidades del sector que han trasladado su necesidad y que permitirán cumplir compromisos y obligaciones para que no se vean penalizados. Así, por ejemplo, la flexibilización de requisitos en el ovino y caprino va a permitir a 8.375 ganaderos ver intactas las cantidades que perciben por las ayudas asociadas, que suman 32 millones de euros. En concreto, se exime a los ganaderos de alcanzar el umbral mínimo de corderos y cabritos, siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y alcancen el umbral mínimo de al menos 0,6 corderos/cabritos por hembra elegible en alguna de las tres campañas anteriores. En esta misma orden se incluyen otras medidas de impacto en el sector como eximir de la obligación de sembrar al menos tres tipos diferentes de cultivos a los agricultores que soliciten ayudas en explotaciones de más de 30 hectáreas. De esta exención a la rotación de cultivos se benefician 8.000 agricultores que van a poder mantener de 170 millones de euros del Pago Verde que vienen recibiendo. En el ámbito de las ayudas agroambientales, se autorizará el enterrado del cultivo de leguminosa como abonado en verde con anterioridad a su estado de floración, iniciativa que tiene impacto sobre 6.000 profesionales y que asegura el cobro de 12 millones de euros. No es la única medida de incidencia directa en el sector ganadero, que se adoptan por circunstancias excepcionales. También se ofrecerá la posibilidad de pastorear en superficies de interés ecológico y zonas de barbecho con cubierta vegetal, conservando el derecho a la ayuda por la superficie o los animales admisibles. Y en breve se sacará una línea de ayuda para la construcción de abrevaderos. Pérez también ha trasladado al sector que en la próxima semana en la Conferencia Sectorial de Agricultura la consejera va a plantear medidas necesarias ante la repercusión que el cierre de las operaciones comerciales con Rusia y Ucrania está generando ya en toda España. Entre las mismas, que la Comisión Europa debe adaptar la PAC para que pueda cultivarse con cereales el 5% que hay establecido como superficie de interés ecológico y barbecho. Porque es importante que la UE recupere su soberanía alimentaria. En paralelo, el Gobierno de Andalucía apuesta por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, en concreto 43 hectómetros cúbicos en las cuencas intracomunitarias de su competencia. De hecho, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ya trabaja en la ampliación del Decreto de Sequía, aprobado de forma previsora en junio de 2021, para ejecutar por la vía de urgencia más infraestructuras básicas para Andalucía a las que se están ejecutando dentro de sus competencias. Es igualmente importante que se destinen más fondos del Next Generation a la ejecución de obras de interés general del Estado, como hoy mismo se ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

