La Micropasarela Solidaria vuelve a la presencialidad con la misma fuerza

lunes 20 de septiembre de 2021 , 15:38h

Más de 50 niños con discapacidad de ONCE y ASALSIDO y sin discapacidad se darán cita en la 9ª edición que se celebra en el Centro Comercial Torrecárdenas el viernes 24 a las 17.00 horas





La ‘IX Micropasarela Solidaria’ regresa a la presencialidad este año con la misma fuerza y carácter inclusivo. La Diputación y el Ayuntamiento de Almería se han sumado, un año más, a esta iniciativa de Navarro Pasarela que pretende visibilizar la ausencia de barreras en la moda para personas con capacidades diferentes.

La Galería Alfareros de la Institución Provincial ha albergado la puesta de largo del desfile del año 2021, que reunirá a más de 50 niños con y sin discapacidad, el próximo viernes 24 de Septiembre en el Centro Comercial Torrecárdenas.



En el acto han participado la diputada de Bienestar Social y Familia, Ángeles Martínez, la edil de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez; así como la consejera territorial de ONCE, Gema Pozo, la vicepresidenta de ASALSIDO, Ana Parra, la representante de Torrecárdenas, Rocío Sánchez, y la promotora de esta actividad, Rosalía Navarro.



Ángeles Martínez ha destacado “el valor inclusivo y solidario” de una iniciativa que está consolidada en el calendario lúdico y social de la provincia: “Esta iniciativa de Rosalía es una muestra de la capacidad de los almerienses para evolucionar y adaptarse a todas las situaciones. Por este motivo, se celebró de forma telemática en streaming”, ha explicado.



Del mismo modo, la diputada de Bienestar Social y Familia ha destacado que con esta iniciativa “damos visibilidad” a las personas con capacidades diferentes: “Este evento es una referencia a nivel nacional que nos muestra a unos modelos muy especiales que son un ejemplo para todos nosotros por su capacidad para asumir cualquier reto. Vamos a seguir apostando y apoyando este tipo de actuaciones que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas”, ha detallado.



Por su parte, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado "la emoción" de retomar la presencialidad de esta pasarela inclusiva que ya es un clásico por estas fechas y que tiene como objetivo "fomentar la integración de los niños de dos organizaciones tan relevantes como ONCE y Asalsido, dos asociaciones además con las que guardamos una estrecha relación desde hace muchísimos años, colaborando en la tarea común de hacer de Almería una ciudad más accesible e inclusiva para todos".



Desde la ONCE, han destacado su apuesta decidida por “seguir abriendo puertas para que se puedan mostrar y visibilizar las capacidades diferentes de unos niños muy valientes que con esta iniciativa pueden ponerse a prueba y verse capaces de superar cualquier reto”.

Ana Parra, de ASALSIDO, ha agradecido a Rosalía Navarro estas nueve ediciones y ha asegurado que toda la asociación está “todas a una, con la esperanza de que este año, una vez más, todo salga genial”.



Desde Torrecárdenas han puesto de relieve su apuesta por lograr que el Centro Comercial fuera un proyecto sin barreras e inclusivo y, por este motivo, van a apoyar todas las iniciativas que trabajen en esta línea.



Por último, Rosalía Espinosa ha destacado que desde su empresa apuestan por “una moda democrática, para todos y la inclusión está dentro de mi forma de ver la moda”. En este sentido, ha destacado que la Micropasarela inaugurará el I Festival Urban LEI y contará, un año más, con la presencia de la Academia de Baile Ana Soriano.



Las empresas participantes de este año son: Sfera Niños, Fil Mañas, Oteros, Primark, Base, Müso y Lefties.