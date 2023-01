Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La ministra acusa a los regantes de ir "contra el interés general" miércoles 11 de enero de 2023 , 20:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expresado que aunque entiende la preocupación y los intereses de los regantes, sus demandas "no se ajustan al interés general". Además, ha argumentado que su obligación como Gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para satisfacer las exigencias de todos, aunque reconoce que esto es muy difícil. Estas palabras las pronunció durante su asistencia al 'Spain Investors Day', tras la manifestación celebrada frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en contra de la aplicación de un caudal ecológico en el río Tajo. Ribera cree que la protesta no es tanto en contra del trasvase Tajo-Segura sino que se trata de una expresión que suscita interrogantes sobre la necesidad de establecer un caudal ecológico para el río Tajo. Por ello, ha recalcado que el Gobierno actúa siempre guiado por los criterios de los expertos y en consonancia con el conocimiento científico y la legislación vigente, incluyendo las sentencias emitidas. Recordó, además, que el Estado está obligado a designar un caudal ecológico para el Tajo, el río más grande de España, y que como no se había llevado a cabo, se habían emitido cinco sentencias que invalidaban el plan hidrológico (2016-2021). La ministra ha subrayado que el Ejecutivo ha optado por innovar y aplicar el caudal ecológico de forma progresiva, procurando así garantizar el agua de boca para los ciudadanos y los regantes. Para ello, ha destacado la necesidad de dotar de tiempo para que se realicen las inversiones necesarias para aumentar el caudal de agua de estas cuencas. "El Gobierno ha adoptado una decisión con una enorme sensibilidad social para responder a la mejor manera posible a todas las peticiones y necesidades de los ciudadanos y los regantes", ha remarcado la ministra, quien ha invitado a la tranquilidad y ha destacado que "no es posible dar una respuesta exacta a cada una de las peticiones". La vicepresidenta ha asegurado que cada cuenca hidrográfica ha establecido los caudales ecológicos según los mismos criterios técnicos y, en el caso del Tajo, todas las partes interesadas acordaron una aplicación gradual hasta 2027. Sin embargo, algunas comunidades de usuarios y comunidades autónomas han pedido un retraso hasta 2025, algo que el Consejo Nacional del Agua rechazó. Para la vicepresidenta, esta propuesta no puede ser aceptada porque pondría en riesgo el cumplimiento de los acuerdos. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el consenso alcanzado en el Consejo de Estado para ampliar el caudal ecológico del Tajo le permitirá a las cuencas afectadas disponer de "mucha más agua" sin depender de si llueve o no en la cabecera del río. Ribera ha recordado la "muy difícil" situación vivida desde junio de 2017 a marzo de 2018, cuando no había llovido y era "imposible" trasvasar al Segura, lo que derivó en dificultades para garantizar el agua de boca y del regadío. La ministra ha prometido aportar recursos adicionales para "que el agua tenga un precio asequible" con desalación, reutilización y la conexión de desaladoras. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

