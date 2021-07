La música de calle y compás de El Barrio abre Cabaret Festival de Almería

jueves 15 de julio de 2021 , 23:00h

El Recinto de Conciertos del Ferial se llenó anoche con la primera de las cinco veladas del ciclo, que se completa con God Save The Queen, Aitana, Carlos Rivera y Ara Malikian





Es habitual que el fenómeno fan convierta la iconografía de los grupos en algo con lo que crear comunidad en torno al amor por su música. Desde la lengua de los Stones, al logo de los Ramones y Nirvana que tantas camisetas adornan, pasando por la ‘d’ y b’ emparejadas de David Bisbal y un largo etcétera. Y si hay un elemento identificativo con el cantautor del barrio de Santa María, José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio, es su sombrero negro, cuyas réplicas se podían contar por cientos entre el público asistente, anoche, al concierto que supuso la apertura de las cinco noches de Cabaret Festival en Almería, en una nueva propuesta del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Como a tantos otros músicas y bandas, a El Barrio le cogió el confinamiento del pasado año a punto de iniciar la gira de presentación de ‘El Danzar De Las Mariposas’, su último trabajo discográfico, ahora, en esta progresiva vuelta a la normalidad y dentro de la #culturasegura, El Barrio y los suyos han apostado por hacer una vuelta a los escenarios generosa en metraje y en cantidad de canciones, sumando a la casi docena de temas del nuevo disco una importante mirada retrospectiva a toda su trayectoria, que comenzara en la segunda mitad de la década de los noventa.



La instrumental ‘Mi Manantial’ ejerció de intro en ese viaje por los sonidos propios del rock andaluz. Piedra de toque para esas nuevas canciones potentes, como ‘Mi Amante Luna’, o más orgánicas, como ‘Agua Fresca’, para continuar recordando que, de su propia palabra, ‘He Vuelto’ con ‘Amor Propio’, con hechuras de balada. No faltaron las suertes por bulerías, como ‘Mar De Leva’, que salpimentaría con estrofas de reconocimiento a cantaores, como Camarón, Caracol o Morente, y otras propias como con las que repasa su amor a las ocho provincias andaluzas.



Fue uno de los puntos álgidos de un concierto en el que El Barrio se apoya en toda su banda, desde los dobles coros, pasando por su guitarrista Manuel, o su tecladista Fernando, y un motor desde las baquetas como es Anye Bao. Con esos mimbres la versatilidad está garantizada y lo mismo gana por la melodía de ‘Las Costuras Del Alma’, que por la guasa funk y estribillo pop de ‘Torpe Canción’. Antes de marcharse con la tranquila ‘No Volveré’, Figuereo realizaría un test de seguimiento de viejas canciones para ver cuándo ‘se había mudado’ el público al querer de El Barrio. Fue como una premoción, un anticipo, y es que los dos coristas se encargaron de regalar un medley regado de viejas canciones como ‘Sueño Marroquí’, ‘En La Calla Del Amor’, ‘Andalucía’ o ‘Quiéreme’.



Esta mirada atrás tuvo continuidad en el arranque de la segunda parte del concierto, en las que regaló uno de sus himnos más populares, como ‘Ángel Malherido’ y ‘Mi Amor Es Para Todos Los Públicos’. ‘Le Llaman Amor’ y ‘Tesoros’ viajaron de nuevo al presente más actual, antes de ofrecer, a la guitarra, una versión de ‘Si No Te Hubieras Ido’, de Marco Antonio Solís. Animado y confiado porque el aire se relajó, “al principio me pegaba de frente aquí arriba y se hacía complicado, ahora vamos a disfrutar más”, El Barrio interpretaría a solas un par de temas, incluida una versión del ‘Todo Tiene Su Fin’ de Los Módulos.



Recordando también su primera visita a Almería, cuando probó el tomate RAF, El Barrio encararía el tramo final con ‘Mujer’ y otro popurrí explosivo con las hímnicas ‘El Comienzo’, ‘Buena, Bonita y Barata’ y ‘Nos Fuimos Pa’ Madrid’, cerrado con un particular ‘Rock de la Cárcel’. En el tramo final, la descarnada y cruda ‘Custodia’ y el rock animoso de ‘El Danzar de las Mariposas’ desembocaron a un fin previsible, donde el público cantó el famoso ‘Orgullo’ y su estribillo repleto de sentimiento comunitario, sombrero, calle y compás mediante.





Próximas citas

Las entradas para cada uno de los cinco conciertos están a la venta en la página web www.cabaretfestival.es y también en Entradas.com y El Corte Inglés.



Jueves, 15 de julio. Formado en 1998 en Argentina, God Save The Queen es el mayor y más impresionante espectáculo de Queen, calificado por la revista Rolling Stone como “El mejor show sobre Queen de todos los tiempos”. Tras 20 años de éxito consecutivo, fueron elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda “Bohemian Rhapsody” con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un hincapié en el concierto de Live Aid de 1985. Sin duda, un auténtico viaje hacia el pasado.



Viernes, 16 de julio. Aitana presenta su esperada nueva gira ’11 Razones Tour’ con la que a lo largo de este año recorrerá toda la geografía española y en la que presentará en directo las canciones de su más reciente álbum conceptual “11 Razones”. Apostando por un estilo Pop-Rock fresco y melódico inspirado en la década de 2000, un sonido más contundente, donde predominan las guitarras saturadas, poderosas baterías y melodías inolvidables. Recientemente ha sido nominada a los Grammy Latinos (2020 & 2019) y MTV EMA 2020 en la categoría de “Mejor Artista Española”. Además, de obtener 2 galardones en los últimos LOS40 Music Awards “Mejor Artista de España” y “Mejor Canción” junto a David Bisbal y conseguir el Premio Odeón 2020 a “Mejor Canción Pop” por “+” ft Cali y el Dandee.



Sábado, 17 de julio. Carlos Rivera, el gran hito mexicano, visitará el Cabaret Festival en Almería con motivo del lanzamiento de su último álbum. Tras 19 conciertos con más de 12 sold outs a lo largo del 2019 en España, Carlos Rivera pondrá poner punto y final a su “Guerra Tour”. ‘Guerra’ es un trabajo que el cantante dedica a todos aquellos que aman sin condiciones, defienden sus sueños con locura, superan las adversidades, se atreven y resurgen. Admirado por la crítica tanto por su capacidad vocal como por su fuerza interpretativa y empatía, Rivera ha reflejado en este nuevo álbum lo más íntimo de sus sentimientos, lo más determinante de sus decisiones y lo más emocionante de sus sueños, gracias a lo que sin duda generará una conexión y una energía única con su público.



Domingo, 18 de julio. Cabaret Festival tendrá su clausura en Almería con, precisamente, un almeriense de adopción como es el violinista Ara Malikian. Sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación y poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical. Nacido en Líbano en1968 en el seno de una familia armenia, Ara Malikian se inició en el violín a muy temprana edad para acabar siendo una estrella de reconocimiento mundial. Ara Malikian al violín e Ivan “Melón” Lewis al piano, serán los encargados de recorrer las diferentes canciones del nuevio disco desde un punto de vista más clásico.