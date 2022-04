Capital La ocupación hotelera de Almería se dispara un 77% en el primer trimestre martes 05 de abril de 2022 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carlos Sánchez destaca “la consolidación de las cifras” y augura una Semana Santa con un 90% de reservas La ocupación hotelera en la ciudad de Almería continúa con la tendencia al alza y se ha disparado un 77 por ciento en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2021. El incremento que se ha producido se sitúa en 21 puntos de diferencia, lo que pone de manifiesto la evolución que ha experimentado el sector con una ocupación media del 62 por ciento y ya se sitúa por encima de los niveles prepandemia. Así lo ha dado a conocer el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, que ha hecho balance del inicio del año turístico en la capital. Un arranque que ha estado marcado por la relajación de las restricciones “y lo más importante es que hemos comenzado el año superando los datos de 2019, que también fue un éxito total”. De hecho, “la ocupación ha crecido un punto en enero, 28 puntos en febrero y tres puntos en marzo”. Carlos Sánchez ha destacado que “los datos reflejan un crecimiento sostenido con el mejor febrero de la serie histórica y una clara afluencia durante el puente de Andalucía”. Asimismo, ha subrayado “la consolidación de las cifras que han pasado de ser una perspectiva a una realidad” e influyen directamente en el sector comercial y hostelero de la ciudad. Además, ha anticipado que las previsiones para Semana Santa “son muy positivas” puesto que hay hoteles que ya han alcanzado el 100 por cien y un grueso muy importante ya está entre el 80 y el 90 por ciento. Enero ha registrado una ocupación media del 53 por ciento, frente al 33 por ciento de 2021. Sin embargo, el aumento más reseñable ha tenido lugar en febrero, que ha pasado del 40 por ciento al 68 por ciento en el último año. Marzo también ha crecido del 49 por ciento de 2021 al 65 por ciento de 2022. La tendencia ascendente se ha consolidado en el inicio del año y prueba de ello es que las plazas reservadas en los establecimientos hoteleros han registrado incrementos en todos los meses. De hecho, desde enero se han mantenido con al menos un 53 por ciento de ocupación. Oficina de Turismo La Oficina Municipal de Turismo también ha registrado un ascenso considerable en la atención al público en el primer trimestre de 2022. Un total de 5.982 personas han visitado las dependencias municipales, es decir, se multiplica por cinco respecto al año anterior. Marzo ha experimentado la evolución más positiva, pasando de 519 a 2.818 visitas, mientras que febrero ha tenido 2023 atenciones, frente a las 1.777 del pasado año. En enero, el crecimiento ha sido de 772 personas con 1.141 visitas. El turismo nacional sigue acaparando el grueso de las llegadas a la capital con una media del 73,6 por ciento, frente al 26,4 por ciento del turismo extranjero. Por otra parte, las visitas guiadas han tenido un éxito rotundo de participación y constatan una tendencia al alza con 354 participantes. El mes de marzo aglutina gran parte de la evolución positiva con 116 personas, teniendo en cuenta que los grupos están reducidos a 10 personas por el protocolo de seguridad. Cruceros El arranque de la temporada de cruceros se ha dejado notar en la capital con tres llegadas en marzo con casi 2.200 pasajeros a bordo. Además, están previstos otros cinco entre abril y junio, que traerán a la ciudad más de 1.500 pasajeros. Al respecto, Carlos Sánchez ha puesto en valor la estrategia conjunta entre Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria, Diputación Provincial y Ayuntamiento “que ya tiene resultados y aspira a superar los 10 cruceros este año gracias a la colaboración entre instituciones”. Programación de primavera El concejal de Promoción de la Ciudad ha presentado la programación de primavera que tendrá lugar desde abril hasta junio. Casi 50 visitas guiadas y las experiencias de 48 empresas componen una agenda de actividades que, adicionalmente, contará con diferentes exposiciones en los espacios museísticos de la ciudad. Carlos Sánchez ha mostrado su satisfacción por la incorporación de dos nuevas empresas, Almería Tourism y PicBeach, “porque seguimos ampliando la oferta, como afortunadamente es habitual, y enriquecemos nuestra propuesta con más actividades”. Historia, patrimonio, cultura, kayak, astronomía y golf, entre otros, son algunas de las opciones. Las visitas guiadas arrancaron el pasado 2 de abril en la Alcazaba de Almería a las 10.30 horas. En este mismo monumento se han programado visitas para los días 3, 10,13, 14 y 17 de abril. Para mayo serán los días 14, 21, 22 y 28, mientras que en junio están previstos los días 4, 12, 18 y 25. Los misterios y crímenes de Almería tendrán su turno los días 15, 16 y 30 de abril, el 7 y el 21 de mayo. Consistirá en un recorrido por el centro histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades de la ciudad. Por otro lado, los encantos se podrán descubrir con la visita ‘Almería imprescindible’ durante los días 9, 12, 16 y 23 de abril. También los días 1, 7, 15 y 29 de mayo, así como los días 5, 11 y 26 de junio. También habrá espacio para contemplar las localizaciones cinematográficas el 24 de abril y el 18 de junio, la ‘Almería de Lorca’ será el 4 de junio y los ‘Aromas de Oriente’ tendrán lugar los días 12 de abril y 11 de junio. La ‘Almería Burguesa e Industrial’ se descubrirá el 23 de abril y la ‘Arqueología del Flamenco el 13 de abril. ‘La cultura del agua’ permitirá sumergirse en la historia de la ciudad para conocer los secretos que la han convertido en la mayor huerta de Europa, será el 14 de abril. Los niños serán protagonistas de ‘Almería en familia’ el 11 de abril y el 21 de mayo. Los secretos de Almería tendrán su turno el 2 de abril, mientras que el Cerro de San Cristóbal está previsto para los días 9, 11 y 30 de abril, 8 y 19 de junio. Por último, la ‘Almería Musulmana’ se ha programado para el 14 de abril, 28 de mayo y 25 de junio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

