Capital 50.000 euros para adornar dos rotondas en El Alquián y Loma Cabrera martes 05 de abril de 2022 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inversión en la mejora ornamental y decorativa de estos accesos será de casi 50.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses Con un presupuesto total de 48.030,24 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses, el Ayuntamiento de Almería ha licitado las obras necesarias para la adecuación paisajística de dos rotondas de la Autovía del Aeropuerto (AL-12), en la vía de acceso al recinto aeroportuario y a los barrios de El Alquián y Loma Cabrera. "Trabajos necesarios para mejorar la imagen actual de esas rotondas, confluencia de vías muy transitadas a diario", según ha explicado la responsable de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, área desde la que se promueve esta actuación, en el objetivo de una mejora de las condiciones paisajísticas sobre el viario, a la altura aproximada del punto kilométrico 7,7 de la Autovía del Aeropuerto. Los trabajos que incluye esta actuación, de acuerdo al proyecto redactado por los técnicos municipales, consistirán en la preparación del terreno, cubrición decorativa de la superficie con materiales inertes (canto redondo y grava volcánica), la instalación del sistema de riego y la plantación de especies vegetales (Trachycarpus fortuneii, Chamaerops humillis...) Como parte de la actuación será también, en el caso de la rotonda más al sur, la construcción de un muro de piedra de mampostería y el suministro y colocación de una estructura decorativa, un cartel de acero corten con el logo de "ALMERIA", identificando el acceso a la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

