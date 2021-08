Sociedad La odontología que revoluciona Almería Escucha la noticia





La odontología ha alcanzado en la última década una popularidad desconocida hasta entonces, porque durante mucho tiempo esta especialidad tenía únicamente un utilidad sanitaria -que no es poco- pero la parte estética ha ido ganando terreno, como también lo han hecho el modo de trabajo y la atención a los pacientes.



Acudir a una consulta de odontología es algo que debe hacerse al menos una vez al año por una cuestión de salud general, porque conocer el estado de nuestra boca en general y la dentadura en particular, puede servirnos de alerta ante posibles enfermedades de otro tipo. Pero no solo eso, nuestra boca se ha convertido en una tarjeta de presentación, y que falte una pieza dental, o que estén sucias o ennegrecidas por el tabaco, el alcohol, el café… perjudican el modo en que los demás nos ven, pero también que tengamos dientes montados o torcidos. Y hasta aquí no hemos mencionado problemas relacionados con accidentes o cosas graves, que sin duda son el aspecto más difícil.



La



Además dentro de ese concepto se encuadran cuestiones que a priori pueden parecer irrelevantes, pero que desde luego han modificado sustancialmente el modo en que hoy vemos a los “dentistas”. Nos referimos a las salas de espera, pero también a los espacios de consulta y de intervención, que en Clínica Dental Escámez están pensados para que te sientas con total comodidad y desaparezca ese típico estrés al que algunas personas son propensas en estos casos.



Es verdad que alguien podría decir que lo que le importa realmente cuando acude a una clínica dental es lo que hacen, y es cierto, pero todo tiene que ver, porque si el primer paso es entrar en el Laboratorio de Sonrisas, pues está claro ayuda mucho. Es un laboratorio, es decir, ahí te van a analizar, a conocer qué te pasa y cómo solucionarlo, hasta el punto de que podrás ver el resultado final antes de aceptarlo, y todo ello gracias a la tecnología punta con la que trabajan los profesionales en Odontología con los que cuentan.



Gracias a que manejan técnicas tan avanzadas como el CEREC, y tienen la más alta cualificación, siempre buscan una intervención mínimamente invasiva, protectora de la estructura bucal, realizando una impresión interna que permite conocer de modo exhaustivo la problemática.



Otro ejemplo es la tecnología All On Four, ideada para pacientes sin dientes, y que permite dejarla lista en una única intervención para completar la boca. Y si se implantan dientes, el paciente podrá usarlos de modo inmediato, sin necesidad de esperar a que cicatrice, como pasaba hasta ahora.



