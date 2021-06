Almería Ampliar La oferta de FP en la provincia tiene 21 ciclos formativos y 4 nuevos Cursos de Especialización sábado 05 de junio de 2021 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El delegado de Educación presenta las novedades de FP para el próximo curso en el IES Nicolás Salmerón y Alonso





El delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, acompañado por el coordinador de Formación Profesional de la Delegación, Alfredo Rodríguez Valverde, ha presentado en rueda de prensa en el instituto Nicolás Salmerón y Alonso la nueva oferta educativa de Formación Profesional para el próximo curso 2021-2022. Durante el acto, además, el delegado ha estado acompañado por la directora del IES Nicolás Salmerón, M.ª del Mar Jiménez Abad.



Jiménez ha explicado que La Consejería de Educación y Deporte oferta el próximo curso 2021/22 un total de veintiún nuevos ciclos de Formación Profesional en la provincia de Almería, once más que en el curso anterior. Además, se han autorizado cuatro nuevos Cursos de Especialización. “Se trata de una oferta novedosa, equilibrada, competitiva, adaptada a los sectores productivos emergentes de nuestra provincia y con un especial tratamiento a la transformación digital, el emprendimiento y las competencias lingüísticas en idioma extranjero” ha aclarado.



De este modo, la oferta de enseñanzas en la provincia de Almería para el próximo curso será de 264 ciclos formativos impartidos, en sus distintas modalidades, en centros educativos sostenidos con fondos públicos, ampliándose la oferta con veintiún ciclos formativos de FP, entre las que destacan 9 de Grado Superior, siete de Grado Medio, cinco de Formación Profesional Básica y, además, cuatro Cursos de Especialización.



Jiménez ha destacado que “esta oferta responde a una estrategia en la FP que tiene como objetivo acercar estas enseñanzas a las necesidades y demandas del mercado de trabajo con el propósito de elevar la tasa de inserción laboral del alumnado titulado. De esta manera, se han actualizado los ciclos formativos de nuestra provincia para adaptarse a las necesidades de formación de cada entorno productivo, por lo tanto se han contemplado nuevas autorizaciones, aumentos de grupo y cambios de perfil”.



El delegado ha explicado que la provincia de Almería contará para el próximo curso con nueve nuevos ciclos formativos de Grado Superior. Así, el IES Nicolás Salmerón de la capital contará con el ciclo de Acondicionamiento Físico en modalidad dual; en el IES Fuentenueva (El Ejido) y en el IES Al-Bujaira (Huércal-Overa) se impartirá Transporte y Logística; Diseño y Amueblamiento y Automatización y Robótica Industrial, en el IES Alhamilla (Almería). Además, contarán un aumento de grupo en Administración de Sistemas Informáticos en Red, en el IES Cura Valera (Huércal-Overa) y en Mecatrónica Industrial, en el IES Juan Rubio Ortiz (Macael). Completan la oferta de Grado Superior a distancia Administración y Finanzas, en el IES Los Ángeles (Almería); Gestión de Alojamientos Turísticos en el IES Almeraya (Almería).



Por lo que respecta a los ciclos formativos de Grado Medio, se ofertan los siguientes: Atención a Personas en Situación de Dependencia en modalidad dual, en el IES José Marín (Vélez Rubio); Piedra Natural, también en dual, en el IES Juan rubio Ortiz (Macael); Farmacia y Parafarmacia, en el IES Santo Domingo (El Ejido); Cuidados Auxiliares de Enfermería, en el IES Aguadulce (Aguadulce); y Construcción, en el IES Virgen del Mar (Adra). Asimismo, en la modalidad a distancia, el IES Los Ángeles contará con el ciclo de Gestión Administrativa. Por último, el título de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, regulado en el año 1995, se actualiza por el de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, para adaptarse a los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico, en el IES Sol de Portocarrero (La Cañada de San Urbano).



Igualmente, se crean para el próximo curso cinco ciclos de Formación Profesional Básica: Peluquería y Estética en el IES Cardenal Cisneros (Albox); Alojamiento y Lavandería, en el IES Almeraya (Almería); Informática de Oficina, en el IES Aguadulce (Aguadulce); Informática y Comunicación, el IES Juan Goytisolo de (Carboneras) y Reforma y Mantenimiento de Edificios en el IES Virgen del Mar (Adra)



En relación a los Cursos de Especialización, y continuando con la apuesta de la Delegación Territorial por mejorar el nivel de cualificación y empleabilidad de los jóvenes almerienses, se impartirán dos de estos Másters o postgrados de la Formación Profesional en el IES Al-Ándalus de Almería: Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, y Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet; otro de Implementación de Redes 5G, en el IES Murgi (El Ejido); y por último, Fabricación Inteligente, en el IES Juan Rubio Ortiz de Macael. Estos cuatro Cursos de Especialización se suman a los cuatros ya existentes en nuestra provincia. Antonio Jiménez ha destacado que “estos cursos permitirán profundizar en áreas de conocimiento específicas y actualizarse para su adaptación a las necesidades del mercado laboral”. “Se trata de una oferta destinada a preparar a profesionales para que asuman los retos del sistema económico y productivo de la provincia”, ha añadido.



Por su parte, la directora del IES Nicolás Salmerón, M.ª del Mar Jiménez Abad, ha señalado durante su intervención que “después de 7 años de una intensa labor de investigación y prospección por parte de la comunidad educativa del IES Nicolás Salmerón y Alonso, se va a implantar este ciclo de formación profesional de grado superior de Acondicionamiento Físico, que va a contribuir a satisfacer las necesidades del tejido empresarial de la zona con profesionales cualificados del sector y va a hacer frente a la alta demanda de esta familia profesional en toda la provincia desde el ámbito público, siendo el primer centro de la zona sur de Almería en el que se impartirá una formación profesional de grado superior en su modalidad dual”. Esto va a permitir que el IES Nicolás Salmerón siga siendo un centro de referencia en la provincia y en la comunidad”, ha concluido.





Una FP Dual de calidad

Respecto a la FP Dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en los centros docentes como en empresas cuya actividad está relacionada con el perfil profesional, para el curso 2021/22 se pondrán en marcha un total de 40 proyectos, lo que supone un aumento del 21% respecto al curso anterior. Por primera vez, y de forma obligatoria, el alumnado de los proyectos de ciclos formativos duales, tanto nuevos como de renovación, recibirán una beca por parte de las empresas, que cubrirá el 20% de las plazas en los proyectos renovados y el 100% en los nuevos, que son 7. En este sentido, Jiménez ha querido destacar “la importante implicación de las empresas con esta modalidad formativa que se ha hecho patente gracias al buen funcionamiento de la Mesa Técnica para la FP Dual y la Formación en Empresas, única en Andalucía, así como el excelente trabajo desarrollado por los Coordinadores de Dual y Equipos Directivos de los centros”.



Asimismo, el responsable de Educación ha añadido que se incorporan tres nuevos proyectos de formación dual en ofertas ya existentes: Educación Infantil en el IES Gaviota (Adra), Atención a Personas en Situación de Dependencia en el IES Alto Almanzora (Tíjola) y Administración de Sistemas Informáticos en red en el IES Aguadulce (Aguadulce). El delegado ha destacado que este último destaca porque será la única titulación a distancia y dual de toda Andalucía, se hará en oferta completa, lo que permitirá que el alumnado titule en dos años, en vez de tres.





Siguiendo en la línea de la inversión en la mejora de la calidad de las enseñanzas de Formación Profesional, se ha establecido un procedimiento de solicitud, concesión y gestión de fondos a los centros docentes públicos que imparten estas enseñanzas para la adecuación de espacios, instalaciones eléctricas o de comunicaciones en los centros así como para la adquisición e instalación de elementos para el equipamiento de ciclos formativos y cursos de especialización.



Otros proyectos puestos en marcha para impulsar la adquisición de los resultados de aprendizaje del alumnado han sido la incorporación de Simuladores o Mecanismos Digitales al aula y otros recursos formativos específicos de los sectores profesionales y las empresas en las enseñanzas de FP.



En este sentido, Almería se suma al impulso de las competencias lingüísticas, siguiendo la línea estratégica de la Unión Europea que dará respuesta a la demanda de los sectores productivos de la necesidad del conocimiento de idiomas en los titulados y tituladas de FP y que permitirá al alumnado realizar estancias en el extranjero y obtener el certificado B1.



Así, el próximo curso ciclos formativos de grado medio y superior contarán con módulos profesionales bilingües en inglés, para mejorar el nivel de cualificación y empleabilidad de los jóvenes almerienses. Estos ciclos serán impartidos en el curso 2021/22 en siete Aulas bilingües.



Además, se apoyará a los jóvenes con la creación de doce nuevas aulas de emprendimiento, que tienen como objeto principal el de impulsar a los centros docentes públicos andaluces en el emprendimiento de Formación Profesional tanto del centro docente, como de los titulados en los últimos cursos, mediante un sistema de orientación, guía y tutela de las ideas emprendedoras que ellos mismos aportan. Estas aulas se pondrán en marcha en los IES Sol de Portocarrero (La Cañada de San urbano), IES Martín García Ramos (Albox), IES Al-Ándalus (Almería), IES Mar Serena (Pulpí), IES Abdera (Adra), IES El Argar (Almería), IES Aguadulce (Aguadulce), IES Almeraya (Almería), IES Celia Viñas (Almería), IES Albaida (Almería), IES José Marín (Vélez Rubio), y el IES La Puebla (Puebla de Vícar). .



Junto con estas aulas se han creado tres aulas de tecnología aplicada como medida de carácter estratégico para la modernización de la Formación Profesional, acercando la innovación y la tecnología de última generación al alumnado y presentado la oportunidad al profesorado de innovar en metodología para llevar al máximo rendimiento este entorno productivo simulado dentro del aula. Estas aulas AtecA se localizan en los IES Albaida, Argar y Celia Viñas de la capital.



Este aumento de la oferta formativa se reforzará con otras líneas de actuación como la formación del profesorado en Digitalización de los sectores productivos o el refuerzo de las competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado que cursa Proyectos de Formación Profesional Dual mediante la colaboración de las pymes y micropymes.



La Consejería de Educación y Deporte abrirá el próximo 15 de junio el plazo para el acceso a los Ciclos Formativos de Formación Profesional en oferta completa, que permanecerá disponible hasta el 30 de junio.



