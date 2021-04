Capital La oficina de emprendimiento tendrá un punto informativo telemático sábado 24 de abril de 2021 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local se ha aprobado también, previa a ser elevada a Pleno, la modificación del artículo 36 del Reglamento de la Escuela de Policía Local, que hasta ahora incluía un número máximo en la admisión de alumnos



En el objetivo de seguir mejorando los servicios municipales y de atención al ciudadano, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en acuerdo de la Junta de Gobierno, el contrato para el suministro de un tótem informativo de localización y señalización de servicios y dependencias, elemento de consulta e información que quedará integrado en la Oficina de Empleo y Emprendimiento, 'Ingenia Center', recientemente inaugurada en la calle Alcalde Muñoz, que pretende ser un complemento más a los servicios que allí se ofrecen relacionados con el emprendimiento, la formación y el empleo



La adquisición del citado dispositivo servirá para proporcionar a los ciudadanos y usuarios de los servicios de empleo municipales, información sobre los servicios prestados a los ciudadanos y localización de dependencias, oficinas y despachos, así mismo podrá soportar la visualización de vídeos e imágenes de contenido municipal, tales como proyectos, logotipos, imágenes institucionales, recomendaciones e información de interés, para los usuarios finalistas de servicios prestados por la Oficina de Empleo y Emprendimiento. Esta adjudicación se ha realizado a la mercantil Raher Audiovisual S.L. por importe de 3.471,49 euros.



Entre los acuerdos adoptados también en la Junta de Gobierno celebrada el pasado lunes, se aprobaba la designación de un formador para impartir el curso de formación para la puesta en marcha de la cita previa en las Oficinas de Atención al Ciudadano adscritas a la Sección de Registro y Atención Ciudadana y en la Oficina de Recursos Demográficos. Igualmente la contratación de los servicios de mantenimiento de software y soporte a usuarios de videoacta, con un presupuesto base de licitación de 8.897,95 euros.





Reglamento Escuela Policía Local

Por último, reseñar que, a propuesta del Área de Seguridad y Movilidad, en el seno de la Junta de Gobierno quedaba aprobado el proyecto de modificación del artículo 36 del Reglamento de la Escuela de Policía Local de Almería, que actualmente establece en un número de 35 el máximo de alumnos que podrán ser admitidos a cualquiera de los Cursos.



Con esta modificación, que previamente ha sido objeto de consulta pública y deberá ser también debatida y aprobada en Pleno, el artículo viene a significar que "el número máximo de alumnos que serán admitidos, se determinará por la Dirección, atendiendo a cada acción formativa concreta, teniendo en consideración factores como la calidad pedagógica, las condiciones del aula, y en atención a la modalidad presencial o e-learning de la formación".

