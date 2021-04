Diputación apoya el Campeonato de Andalucía de Rugby Sub 12 que se disputa en Almería

sábado 24 de abril de 2021 , 15:29h

El Campo de Rugby de la Base Militar ‘Álvarez de Sotomayor’, construido por la Institución Provincial, y el Estadio Juan Rojas, acogen este evento en el que participan 200 menores de equipos andaluces





La Diputación de Almería colabora con la III edición del Torneo Andaluz de Rugby Gradual de categoría sub 12 que se celebra durante este fin de semana en Almería. El Campo de Rugby de la Base Militar Álvarez de Sotomayor, construido por la Institución Provincial, y el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas, se convierten en las sedes de esta cita deportiva.



Organizado por Unión Rugby Almería, El Club de Rugby Costa de Almería y la Federación Andaluza de Rugby, esta competición cuenta con la participación de hasta 200 escolares de 20 equipos de 8 clubes andaluces. El torneo se celebra con todos los protocolos de seguridad determinados por las autoridades sanitarias y, además de los clubes almerienses organizadores, compiten: Jaén Rugby, CAR Sevilla, Marbella RC, CR Ciencias Olavide, CR Málaga, CDU Granada y Escoriones.



El vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha presenciado esta mañana algunos de los encuentros que se disputan en el Campo de Rugby de La Legión. El vicepresidente ha afirmado que “el rugby es uno de los deportes que han experimentado un mayor auge en la provincia de Almería durante los últimos años. Esta competición es una prueba de ello y de que goza de una prometedora y amplia cantera”.



En este sentido, Escobar ha señalado que “fruto de la necesidad de nuevas instalaciones deportivas en las que se pueda practicar este deporte, la Diputación asumió el proyecto de construir este Campo de Rugby en la Base de Viator para que pueda ser disfrutado por toda la sociedad. Nos enorgullece que Almería acoja esta competición. Es una prueba más del importante nombre que nuestra provincia se está haciendo en este deporte”.



Por otro lado, el vicepresidente ha felicitado a los organizadores y participantes en este evento y ha recordado que “el rugby es un deporte que transmite muchos de los valores positivos asociados a la práctica deportiva como respeto, diversión, trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad…, además de enseñar a los escolares la importancia de llevar una vida activa y saludable. La práctica deportiva en edad escolar es un complemento indispensable en la educación de nuestros niños y niñas”.



Por su parte, el presidente de URA, Miguel Palanca, ha afirmado que “el poder utilizar una instalación de rugby y colaborar y trabajar con la Diputación y la Base de La Legión es un placer. Actividades como ésta confirman que este Campo de Rugby ha sido todo un acierto. Aquí ya hemos tenido a las selecciones españolas de seven masculina y femenina y algún torneo andaluz más pequeño que el de este fin de semana”.



En representación del General de la Brileg, el comandante jefe de la Junta Local de Educación Física, Manuel López, ha puesto de relieve el vínculo de La Legión con la sociedad almeriense porque “somos Almería, la Brigada lleva aquí tanto tiempo que tenemos una relación muy cercana. En cuanto Miguel nos propuso la viabilidad para celebrar este torneo andaluz, cursamos la solicitud y adelante”.



Por último, el diputado ha recordado que el club URA Almería ha sido distinguido con la Medalla del Deporte del Día de la Provincia de Almería, las distinciones más importantes que entrega la Diputación y cuya entrega se llevará a cabo en cuanto la situación sanitaria lo permita. El impulso a este deporte, la unión de los clubes y la labor social de URA con proyectos como URA Clan, de deporte adaptado, le han hecho merecedor de esta medalla.



Los partidos de la III edición del Torneo Andaluz de Rugby Gradual de categoría sub 12 se pueden seguir por streaming a través del siguiente enlace de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCejA0uHQ_Zp-1DyJ36BwS-w