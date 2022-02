Almería Ampliar La Oficina de Extranjería de Almería amplía el número de trámites on line viernes 04 de febrero de 2022 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta doce procedimientos se pueden realizar sin tener que ir de forma presencial a la Oficina La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería amplía el acceso por vía telemática a los distintos procedimientos a los que pueden acceder los usuarios. Así, los interesados, podrán acceder desde casa, sin tener que acudir presencialmente a la Oficina, a trámites como las solicitudes de autorización de estancia y sus prórrogas, de residencia temporal por reagrupación familiar o la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. También se podrá solicitar de forma telemática el documento de residencia para nacionales procedentes de Reino Unido, así como el documento de residencia para familiares de nacionales procedentes de ese país. Estos dos últimos trámites se producen como consecuencia del Brexit. Igualmente, se permite a empleadores y empresarios presentar a distancia solicitudes autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena iniciales, al igual que a los progenitores de menores nacidos y no nacidos en España, que vayan a solicitar la residencia del menor por primera vez. Para poder realizar cualquiera de estos trámites, las personas interesadas deberán disponer del certificado digital electrónico. En el caso de que las gestiones las realicen gestores administrativos, graduados sociales o abogados, estos deberán estar adheridos al convenio para presentación de solicitudes en nombre de terceros. Trámites presenciales con cita previa Por otra parte, existen una serie de procedimientos que únicamente pueden realizarse de forma presencial, solicitando la cita previa en la Oficina de Extranjería. Es el caso de aquellos trámites que realiza la Policía Nacional, tales como las solicitudes de asilo, las asignaciones del Número de Identidad de Extranjero (NIE), la expedición de la tarjera asociada al Brexit para ciudadanos británicos y familiares o la toma de huellas para la expedición de la tarjeta y la renovación de la tarjera de larga duración, entre otros. Igualmente, para solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, para obtener el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de residencia temporal como familiar de ciudadano de la UE, los interesados podrán acudir presencialmente a la Oficina solicitando cita a través de la sede electrónica en aquellos casos en los que no cuenten con los medios electrónicos necesarios. Asimismo, existen otra serie de trámites que se pueden realizar por correo electrónico, en la dirección electrónica [email protected] Es el caso de la autorización de residencia independiente de familiares reagrupados; la recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración; la autorización inicial de estancia por estudios; la autorización para mujeres víctimas de violencia de género y otros circunstancias excepcionales que no sean arraigo, la cédula de inscripción y renovación, la autorización de regreso, la prórroga de estancia de corta duración o la solicitud del reconocimiento del estatuto de apátrida. Como más reciente novedad, desde primeros de febrero, los usuarios también pueden obtener información, plantear cualquier tipo de incidencia sobre su expediente, solicitar copia de una resolución a través del nuevo portal de incidencias habilitado a nivel nacional para el cual no es necesario ser titular de certificado electrónico digital, seleccionando la provincia correspondiente (Almería) a través del siguiente enlace. Además, puede obtener copia completa del expediente o documentos del mismo (acuses de notificaciones) por medios electrónicos a través del Registro Electrónico Común – Red SARA. Igualmente, existen trámites que se pueden realizar en sede electrónica. Entre ellos, consultar el estado de tramitación de los expedientes, aportar documentación, solicitar cita previa o presentar renovaciones. Toda la información está en esta página Excepcionalmente, para facilitar la atención del ciudadano con motivo de la pandemia de Covid-19, se habilitó la presentación por Registro Electrónico Común del resto de solicitudes iniciales cuya presentación no estuviera habilitada por la plataforma MERCURIO. La Oficina de Extranjería, que abrió sus puertas en julio de 2007, depende orgánicamente de la Subdelegación del Gobierno en Almería, dentro de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración y, funcionalmente, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y del Ministerio del Interior.

