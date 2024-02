Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La okupación y la policía local de El Ejido Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por jueves 08 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cada vez que le he escuchado a un político del Psoe o de Sumar-Podemos-Iu que la okupación no es un problema en estos días en la sociedad almeriense, andaluza y española, le pongo una vela a todos los santos, sean o no católicos, estén con Francisco o no, a ver si a alguno de ellos me hace el milagro de mandar un okupa a algunos de los domicilios de estos caballeros-señoras-señoritos-señoritas que pululan en el panorama político de la aún llamada izquierda. No deja de ser sorprendente que algunos se llamen así, viendo el comportamiento que tienen, las votaciones que nos ofrecen y los discursos que a veces se sueltan. Pero, en fin, son políticos, se están ganando un sueldo siguiendo las órdenes de sus jefes, por lo que no se pueden oponer y hay que entenderlos. Pobretes, también tienen derecho a vivir. Leemos que ha habido una reunión del ayuntamiento de El Ejido con la junta de seguridad, y en la misma se ha dado a conocer, por parte de su alcalde y del jefe de la policía local ejidense, que la misma ha evitado a lo largo de un año en torno a ciento cincuenta (150) okupaciones de viviendas. Es de imaginar que, con estos datos sobre la mesa aportados desde la junta de seguridad, al Psoe ejidense y al resto de la izquierda del municipio, no se les ocurrirá llevarle la contraria a la policía, diciendo como se les oye a sus colegas de la capital, que la okupación con K no es un problema de la sociedad almeriense. La cara que tienen los caballeros. A uno le parecen muchas ocupaciones evitadas en un año, que quieren que les diga, pero si lo pregona con orgullo el ayuntamiento y la local del municipio, nos les vamos a poner ni un pero, oiga. Si se nos ocurriera, por poner un ejemplo, trasladar los datos ejidenses a otras ciudades almerienses, y le pidiéramos por ejemplo a la policía local capitalina unos resultados iguales o parecidos, ¿cuántas okupaciones evitadas deberían llevar al cabo de un año los de la capital? No se trata de comparar y enfrentar a las policías, solo como referencia y ejemplo. Sin cruzar la raya de lo que pueda ser visto como un enfrentamiento, pero interesados en el tema que nos afecta a muchos ciudadanos, es de suponer que el ayuntamiento de María del Mar Vázquez tiene el balance de la policía local de la que ella es la jefa, no se olvide, y lo mismo que Paco Góngora hacía públicos ante los vecinos de su municipio los datos sobre un tema tan preocupante para los ciudadanos como es la okupación, aunque Psoe y satélites digan lo contrario, no estaría de más que la alcaldesa de Almería diera a conocer cuanto antes los datos que sobre esta cuestión tiene su policía local. Ya digo, no se trata de comparar el trabajo entre los dos cuerpos, aunque alguien lo pueda pensar, se trata, por simple curiosidad, de saber si la okupación es más perentoria para la policía local de Almería o para la de El Ejido. Repito, simple curiosidad, María. Simple curiosidad Juan Torrijos Arribas Periodista 75 artículos Todos los firmantes