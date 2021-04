La ONCE presume de la ‘Calidad Gourmet’ de El Ejido en toda España

jueves 22 de abril de 2021 , 21:00h

La huerta almeriense, protagonista de cinco millones y medio de cupones en el sorteo del próximo martes









La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes, 27 de abril, a la marca ‘Calidad Gourmet’ de El Ejido, para “presumir y poner en valor en toda España la excelencia y el buen hacer agrícola en su apuesta por el desarrollo sostenible como una seña de identidad del municipio de El Ejido”, según ha dicho la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, en la presentación de este cupón.



Segovia ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en un encuentro que han mantenido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que han participado la consejera territorial de la ONCE, Gemma Pozo, la directora de la Organización en El Ejido, Ceive Rojas, el concejal delegado del Área de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Pérez, y la embajadora honorífica de El Ejido, Lola Gómez.



Cinco millones y medio de cupones reproducen la marca corporativa de ‘Calidad Gourmet’, junto al escudo del ayuntamiento de El Ejido y una doble foto de primer plano de unos pimientos rojos y unos tomates, como elementos más significativos de la comarca.



“Las hortalizas que se cultivan en El Ejido, símbolo de la dieta mediterránea y la forma en que esta comarca trabaja la tierra, son ejemplo de un desarrollo agrícola sostenible que se ha ganado el respeto internacional a fuerza de voluntad y del buen hacer de las gentes del campo almeriense –destacó la directora de la ONCE-. Y son ya una seña de identidad, una marca de calidad y un distintivo de la oferta turística que forman parte del ADN de toda la provincia Almería”.



María Jesús Segovia tuvo palabras de apoyo al sector hortofrutícola para que confíe y afronte con certezas las incertidumbres de la crisis que ha generado el COVID. “Este cupón nos permite presumir de la provincia de Almería en toda España una vez más, y lo hacemos con mucho orgullo –afirmó Segovia-, pero también nos brinda la oportunidad de reivindicar la importancia estratégica de un sector que nos identifica y nos une como almerienses y como andaluces y expresar también nuestro respaldo y confianza para vencer juntos este tiempo tan cargados de dificultades para tantas personas”.

Marca de calidad

Francisco Góngora ha agradecido a la ONCE que dedique el sorteo del próximo martes, 27 de abril, a la marca ‘Calidad Gourmet’ de El Ejido para “poner en valor en toda España, un sector que se ha ganado el respeto internacional por su alto grado de innovación y productos de calidad estandarizada y certificada, aspecto y sabor gourmet, además de por la excelencia y el buen hacer de los agricultores en su apuesta por el cultivo sostenible y saludable”. “Un sector que en estos tiempos difíciles de pandemia ha sido el colchón de nuestra economía, que no ha dejado de trabajar y abastecer a los hogares de España y Europa con los mejores productos”. “El Ejido Gourmet es una marca de calidad, y también un distintivo de la oferta turística con un segmento tan singular como el turismo agrario”. Además, “el Cupón coincide con nuestra Festividad de San Marcos, nuestra fiesta agrícola local de la primavera en honor al Santo Evangelista, Patrón del campo y de los animales”.



