Almería La ONCE reparte 245.000 euros en el Mercado de Los Ángeles de Almería viernes 15 de julio de 2022 , 10:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sorteo de ayer ha llevado 1,6 millones de euros a las provincias de Málaga, Cádiz y Almería A Francisca Purificación Garrido, vendedora de la ONCE desde hace cinco años, todo el mundo le conoce como Anchi. Esta es la tercera vez que da un premio mayor y la suerte la ha llevado en esta ocasión al Mercado de los Ángeles en la Colonia de Los Ángeles. “No te puedes hacer una idea de lo que contenta que estoy -reconoce entre las primeras felicitaciones del día-. Es mucha ilusión porque les ha tocado a muchos trabajadores de la plaza, y con la que está cayendo, ya ves…”. Anchi Garrido vendió siete cupones premiados con 35.000 euros. “Soy una vendedora con suerte, y mis clientes lo saben”, se ríe. Aunque la localidad más afortunada del sorteo de la ONCE de este jueves resultó Marbella, en la Costa del Sol, donde Arsenio González vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros y la serie agraciada con el medio millón de euros que ofrecen los sorteos de la ONCE de lunes a jueves como premio mayor, repartiendo así 675.000 euros en el centro de la localidad malagueña. En la misma provincia, José Manuel Díaz Robles vendió otros diez cupones premiados con 35.000 euros repartiendo otros 350.000 euros a las puertas del Centro de Salud de Rincón de la Victoria. La ONCE repartió además otros 315.000 euros en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda con otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. En total, el sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 1.585.000 euros entre las provincias de Almería, Málaga y Cádiz con un cupón que estaba dedicado al Hospital Santa Bárbara de Soria, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los principales hospitales españoles tras la pandemia, y que ha llevado el resto de premios a la localidad alicantina de Elche. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 15 de julio, un bote de 104 millones de euros. Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

