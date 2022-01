La pandemia causó baja en el 41,55% de la plantilla de sanitarios de Almería

viernes 21 de enero de 2022 , 06:00h

La sexta ola de la pandemia Covid19 es la que está consiguiendo más altas tasas de contagios y consecuentemente de bajas en los profesionales de la sanidad pública andaluza. Por eso desde Comisiones Obreras han llevado a cabo un estudio de la evolución desde el 25 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 2022 para ver cómo ha afectado esta situación a los profesionales sanitarios y no sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Para ello han analizado los datos que aporta el propio SAS en informes quincenales.

En el caso de Almería, el 41,55% de de sus 6.705 profesionales estuvo de baja

Análisis de trabajadores/as SAS Covid+ que se encuentran de baja. Datos parciales

En la siguiente tabla podemos comprobar la evolución de las bajas por Covid+, así como el personal en aislamiento en la fecha de elaboración del informe

Informe nº y fecha Covid+ Aislamiento Total Informe 33 25/11/2021 252 29 281 Informe 34 12/12/2021 402 29 431 Informe 35 27/12/2021 986 100 1086 Informe 36 14/1/2022 2.846 14 2.860

Tabla 1. Trabajadores/as SAS de baja a la fecha del informe. Unidad de Coordinación Prevención Riesgos Laborales SAS

Análisis de trabajadores/as SAS Covid+ que se encuentran de baja. Datos acumulados

Esta tabla presenta los datos acumulados de las bajas por Covid o aislamiento desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha del último informe (14/1/2022)

Informe nº y fecha Covid+ Aislamiento Total Informe 33 25/11/2021 15.687 25.977 41.664 Informe 34 12/12/2021 16.005 26.011 42.016 Informe 35 27/12/2021 17.246 26.362 43.608 Informe 36 14/1/2022 22.112 26.304 48.416

Tabla 2. Trabajadores/as SAS de baja acumulados. Unidad de Coordinación Prevención Riesgos Laborales SAS.

La tabla acumulativa presenta errores, puesto que al ser acumulativa el Informe nº 36 no puede tener menos casos en aislamiento que el Informe nº 35, como mucho puede ser igual si no se hubiera producido ningún caso en el periodo de contaje entre ambos informes, pero no inferior.

El dato es estremecedor de cómo ha afectado esta pandemia a todo el personal sanitario y de gestión y servicios. Para saber el porcentaje de personal afectado lo hemos comparado con el censo de las Elecciones Sindicales de 2019, único dato publicado de la plantilla del SAS, porque lo demás son anuncios del presidente de la Junta de Andalucía, siempre de palabra sin aportar documento que podamos contrastar.

CENSO TRABAJADORES ALMERÍA 6.705 CÁDIZ 15.343 CÓRDOBA 10.140 GRANADA 14.493 HUELVA 7.030 JAÉN 7.861 MÁLAGA 17.160 SEVILLA 23.458 ANDALUCÍA 102.190

Tabla 3. Censo SAS elecciones sindicales 2019

Las cifras de comparar ambas variables aportan que el 47,37% de la plantilla del SAS ha tenido una baja por haber sufrido infección por Covid19 o por estar en aislamiento, esto puede dar una idea de la presión asistencial que ha sufrido el 52,63% que no ha tenido baja laboral.

Y en todo este contexto la Consejería de Salud tiene la idea de despedir a 8.000 trabajadores el 31 de octubre de 2021, en el mayor ERE que jamás haya hecho ningún servicio sanitario, favoreciendo aún más la presión asistencial y el colapso sanitario que ha provocado la sexta ola.

Análisis por provincias

En la siguiente tabla se analizan cómo se han distribuido las bajas laborales por provincia

Totales Covid + Aislamiento Total % Plantilla Almería 1.369 1.417 2.786 41,55% Cádiz 3.145 5.384 8.529 55,58% Córdoba 2.158 1.593 3.751 36,99% Granada 3.946 2.305 6.251 43,13% Huelva 1.352 1.672 3.027 43,05% Jaén 1.643 1.971 3.614 45,97% Málaga 4.050 5.078 9.128 53,19% Sevilla 4.449 6.884 11.333 48,31% Andalucía 22.112 26.304 48.416 47,34%

Tabla 4. Análisis de las bajas de profesionales por provincias. Unidad de Coordinación Prevención Riesgos Laborales SAS

Las provincias que han tenido mayor número de bajas durante la pandemia son Cádiz y Málaga; ésta última con más del 50% de su plantilla que ha tenido alguna baja, por tanto, la que más presión asistencial han tenido sus profesionales

Análisis por categorías profesionales

Covid+ Aislamiento Atención Hospitalaria 16.767 20.551 37.310 Diplomados sanitarios 5.345 6.616 11.961 Diplomados sanitarios vinculados 0 1 1 Directivos 31 11 42 EIR 1.146 1.207 2.353 Licenciados sanitarios 2.308 2.145 4.453 Licenciados sanitarios vinculados 11 2 13 Personal de gestión y servicios 3.367 4.327 7.694 Técnicos médio sanitários 3.732 5.110 8.842 Técnicos superior sanitarios 827 1.132 1.959 Atención Primaria 5.256 5.657 10.913 Diplomados sanitarios 1.781 1.912 3.693 Directivos 7 1 8 EIR 439 485 924 Licenciados sanitarios 1.546 1.589 3.135 Personal de gestión y servicios 1.130 1.230 2.360 Técnico medio sanitario 303 388 691 Técnico superior sanitario 50 52 102 Trasplante, tejidos y células 89 96 185 Diplomado sanitario 18 25 43 Licenciado sanitario 14 12 26 Personal de gestión y servicios 16 21 37 Técnico superior sanitario 41 38 79 Total 22.112 26.304 48.416

Tabla 5. Análisis de las bajas por categorías profesionales. Unidad de Coordinación Prevención Riesgos Laborales SAS.

Por categoría profesionales a nivel hospitalario son los diplomados (enfermeras, fisioterapeutas) los más afectados, muy por encima de licenciados y personal de gestión y servicios. Sin embargo, en Atención Primaria estas tres categorías tienen unas cifras similares en cuanto a trabajadores y trabajadoras en baja por Covid+ o aislamiento. No podemos relacionar estas bajas con la plantilla de los dos ámbitos sanitarios, puesto que el SAS no publica la plantilla de profesionales desagregadas por categorías tanto de Atención Hospitalaria como Atención Primaria

CONCLUSIONES

La evolución de las bajas por Covid+ o por aislamiento ha ido en aumento en el período analizado (25/11/2021/14/1/2022), llegando al pico actual de 2.860 personas de baja el 14/1/2022

En el acumulado desde el comienzo de la pandemia, 48.416 profesionales del SAS han tenido una baja, lo que supone el 47,37% de la plantilla publicada de SAS.

Por provincias, son Cádiz y Málaga las más afectadas con el 55,58% y 53,19%, respectivamente, de sus plantillas que han tenido una baja por Covid+ o aislamiento.

En cuanto a las categorías profesionales, a nivel hospitalario son los diplomados sanitarios los que han soportado mayor número de bajas con 11.962, muy por encima del resto de categorías. En Atención Primaria las categorías de diplomados, licenciados y personal de gestión y servicios presentan cifras similares

VALORACIÓN DE CCOO

Esta sexta ola tiene como elemento diferencial con respecto a las olas precedentes la enorme cantidad de contagio que ha supuesto tanto para profesionales como para la población en general.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), dentro de esta sexta ola tan expansiva, urge al SAS a proteger la salud mental de la plantilla deteriorada después del azote brutal de ésta última. Este personal ha tenido que hacer frente, con una nefasta organización del trabajo y una dotación mal dimensionada, a un descomunal aumento de cargas de trabajo físico y mental, sobre todo en la exigua Atención Primaria.

Estas malas condiciones de trabajo, que además hace aumentar las agresiones por las demoras que sufre el usuario en ser atendidos, al ser mantenidas en el tiempo erosiona la capacidad psicológica del personal produciéndole ansiedad, estrés, tensionando al límite sus capacidades mentales y teniendo que tomar ansiolíticos para poder dormir y enfrentarse a su día a día.

Esto acarrea un desgaste ocupacional, una insatisfacción brutal en el trabajo y una merma sin precedentes en su salud mental, por lo que esta organización sindical urge al SAS a que la plantilla esté al 100% y propone volver a implantar los días adicionales otorgados a aquellos profesionales que realizaron su labor durante los primeros meses de la pandemia, de marzo a junio de 2020, así como la compensación en forma de descanso de un día de libre disposición por mes trabajo (hasta un máximo de 4 días).

También es necesaria la contratación urgente de psicólogos clínicos, que el SAS anunció el año pasado, para que estos profesionales sean atendidos de forma preferente en sus centros de trabajo, así como la disposición de mascarillas FFP2 a todos los profesionales por la alta transmisión que hay, tal y como llevamos reclamando desde el inicio de la pandemia, y el aceleramiento de las evaluaciones de riesgos psicosociales, para lo cual la plantilla de los técnicos de prevención tiene que estar cubierta, tal y como marca la Orden que lo regula.