El PP considera “indispensable” una Ley de Pandemias para evitar 17 Navidades distintas

martes 21 de diciembre de 2021 , 12:40h







El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha manifestado hoy que es “indispensable” que nuestro país cuente cuanto antes con una Ley de Pandemias ante las dudas y las incertidumbres generadas y con el fin de poder afrontar los posibles riesgos sanitarios provocados por la crisis de la Covid-19, y recuerda que el PP lleva más de un año y medio proponiendo esta Ley mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue instalado en el “no es no”.

Para Castellón es imprescindible que cuanto antes se alcance un acuerdo para legislar contra la pandemia porque “tiene que existir un criterio único de vacunación” y no es de recibo que un año más tengamos 17 Navidades diferentes.

“Lo que no puede ser es que en las fiestas navideñas, cualquier español que se mueva de una comunidad a otra para visitar a su familia, algo que es muy normal en estas fechas, no sepa lo que tiene que hacer. No tiene sentido que ante situaciones epidemiológicas semejantes, las decisiones sean diferentes”, afirma.

El diputado del PP lamenta que la sexta ola de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos haya vuelto a coger al Gobierno “con los deberes sin hacer” y denuncia la ausencia de coordinación con las comunidades autónomas, lo que provoca que cada una actúe de la manera que mejor considere.

“Pedro Sánchez una vez más ha actuado tarde al convocar la reunión con los presidentes autonómicos a dos días de la Nochebuena, tras haberla anunciado primero para noviembre y luego para enero”, afirma.

Miguel Ángel Castellón recuerda que el presidente del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a que cuándo gobierne, una de las primeras cosas que hará será una Ley de Pandemias.

“Pedro Sánchez ha desprotegido a la sociedad española en términos jurídicos ante un virus que no entiende de fronteras ni de Comunidades Autónomas. Ante esta situación el Gobierno tenía que haber llevado al Congreso en abril del año pasado una Ley específica, pero lamentablemente para todos sigue sin hacerlo y sin unificar las medidas a llevar a cabo frente al virus”, explica.

Por último, el diputado del PP anima a los almerienses que aún no se han vacunado a hacerlo porque es la mejor forma de ponerle freno a la covid-19, y es un acto que nos da seguridad a nosotros y con el que también protegemos a los demás.