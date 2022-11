Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía La patronal estatal de las autoescuelas pone de ejemplo a la almeriense ASOPROAL miércoles 16 de noviembre de 2022 , 13:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por su defensa de los intereses del sector en España La patronal estatal de las autoescuelas (CNAE) ha puesto a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (ASOPROAL) como ejemplo de lucha por la defensa de los intereses del sector en España. Fue durante la celebración de la Fiesta Anual organizada recientemente en una conocida finca cerca de la capital, tras dos años de ausencia por la pandemia de la Covid 19. El evento, que reunió a un centenar de representantes del sector, contó con la presencia de la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) Teresa Coll, invitada de honor, junto con el presidente de la Unión Federal de Autoescuela Andaluzas (UFFA) Antonio Martín. También estuvieron el presidente y la vicepresidenta de ASOPROAL, Rafael Villegas y Luisa Orcera, respectivamente; el diputado nacional del PP Juan José Matarí y el jefe provincial de Tráfico José María Méndez. Teresa Coll recordó en su alocución que, a raíz del reciente conflicto abierto con el Gobierno central por la falta de examinadores, “me flipó que un presidente y una vicepresidenta de una asociación se pusieran en huelga de hambre” para reivindicar mejoras para el sector. Coll manifestó que esto le sorprendió mucho y por eso, dijo, “les mandé una carta de apoyo porque fueron épocas muy difíciles”, y subrayó que desde entonces hasta ahora, con el paréntesis de la pandemia, “ha habido un recorrido largo y no estamos satisfechos, hay mucho trabajo por hacer”. La responsable de la Comisión de Exámenes de CNAE, una de las galardonadas este año por ASOPROAL, considera que la incorporación de interinos a algunas jefaturas de Tráfico como la de Almería resulta aún insuficiente, si bien indicó que “la relación con la Dirección General de Tráfico es dura pero extraordinaria”, lo que ha permitido algunos logros. Teresa Coll destacó asimismo la gran labor que desempeña Rafael Villegas como representante del sector en Almería de quien dijo “es uno de los presidentes más insistentes que tengo en la Comisión de Exámenes”, al tiempo que le agradeció la invitación “porque me permite conocer de cerca de los problemas que tenéis las asociaciones, para buscar soluciones para ellas”. Por su parte, el presidente de la UFFA Antonio Martín, declaró sentir “envidia sana de cómo estáis aquí porque en pocas provincias se cuenta con el apoyo incondicional de CNAE, que aporta lo que antes no, y sois un ejemplo para el resto de provincias por vuestra capacidad de adaptaros a cada problema, ¡¡enhorabuena!!”, finalizó. Apoyo del diputado Matarí Rafael Villegas, tras agradecer la asistencia “a esta comida de amistad y hermandad”, destacó el apoyo prestado a las autoescuelas del diputado nacional del PP Juan José Matarí, miembro de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. De él resaltó que es “una persona que ha estado con Almería en los tiempos difíciles y en la situación delicada que hemos pasado, aportando su granito de arena”. El diputado popular calificó de “fundamental” el papel que desempeñan las autoescuelas “para la educación vial y para seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial”, declarando que “hay que exigir a la Administración un esfuerzo para corresponder a vuestro esfuerzo”. Para Matarí, “el compromiso tiene que ser permanente y todos podemos hacer algo por la movilidad segura”, añadiendo que “es a base de educación y formación como se puede reducir la siniestralidad, los lesionados graves y los fallecidos” en las carreteras. Asimismo, Rafael Villegas se dirigió al jefe provincial de Tráfico José María Méndez a quien reiteró la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta “para mejorar la capacidad de exámenes y para dar un servicio digno al ciudadano”, subrayando la importancia de mejorar la coordinación entre examinadores y autoescuelas. El acto se cerró con la entrega de galardones por la labor profesional en el ámbito de la educación vial y el sorteo de regalos. Teresa Coll y la examinadora Inmaculada Aguilera recibieron sendos Indalos de manos de Villegas, y la empresaria cuevana Encarnación Martín recibió otro, de manos de Méndez, por sus más de 40 años en el sector. La fiesta concluyó con una actuación musical. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

