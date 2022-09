Capital La película holandesa ‘Line of Fire’ se rueda en Pescadería sábado 10 de septiembre de 2022 , 13:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa ha conocido por dentro la filmación de este largometraje en distintas calles del barrio La capital ha sido escenario durante varios días del rodaje del último largometraje realizado por la productora holandesa ‘Keyfilm Productie 1 BV’ y la alcaldesa María del Mar Vázquez, ha querido conocer por dentro el set de la película instalado en el entorno del barrio de Pescadería. En concreto, la grabación de escenas de ‘Line of Fire’, título de esta película, ha contado con un equipo de más de cien personas que, durante las dos últimas semanas, han permanecido instalados en la capital. Además de en el entorno de Pescadería-La Chanca, la productora holandesa también ha grabado en otras localizaciones como la Alcazaba, tanto en el interior como en el exterior, en El Chorrillo o en el término municipal de Tabernas. Vázquez ha querido demostrar con su presencia “el apoyo que a nivel municipal se viene prestando a la producción cinematográfica a través del Área de Promoción de la Ciudad”, reconociendo que “para nosotros es importantísimo que nos elijan como localizaciones para largometrajes, cortometrajes e incluso para anuncios publicitarios. En este sentido, ha destacado “que este tipo de producciones genera empleo, ya que actualmente hay más de cien personas alojadas en los hoteles de Almería y gracias a esta producción se han contratado a muchas personas, como extras y figurantes, de nuestra capital”. Esta productora ha escogido nuestra ciudad “por las grandes ventajas que tiene como escenario” como destacaron hace unos días sus responsables en el acto de firma de convenio sucrito con el Ayuntamiento. Mediante este acuerdo queda patente el compromiso del Ayuntamiento de Almería con la industria cinematográfica, favoreciendo la promoción de la ciudad como lugar propicio para la realización de rodajes y su repercusión internacional, además de generar empleo directo e indirecto. El largometraje está previsto que se concluya en un tiempo aproximado de cuatro o cinco meses. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

