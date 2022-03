Almería La Plataforma OTAN NO dice que la Base de Viator es un "objetivo estratégico" sábado 19 de marzo de 2022 , 11:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia COMUNICADO DE LA PLATAFORMA "OTAN NO-BASES FUERA" DE ALMERÍA El estado español, con el gobierno PSOE-UP, declaró la guerra a Rusia. Desde la Plataforma OTAN NO BASES FUERA de Almería, denunciamos la actitud beligerante del gobierno español, el auto considerado como más progresista de la historia. Con el envío de armas a Ucrania, el gobierno comete una violación fragante de la neutralidad activa que todo gobierno democrático debe mantener antes estas situaciones. El gobierno PSOE-UP desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano no ha dudado en ponerse bajo órdenes de la administración de EE.UU., secundando la arrogancia guerrera de esta con la participación activa en la guerra, lo que pone a la población civil en grave peligro. El Estado español, a consecuencia de la violación de su soberanía, mantiene en Andalucía las bases yanquis de Rota y Morón, acordadas entre la administración de EE.UU y la dictadura franquista, lo que hace que estas bases sean objetivo militar en caso de confrontación OTAN-Rusia. La presencia en Almería de la base militar de Viator, considerada de alta disponibilidad para las guerras de la OTAN, hace de nuestra provincia un objetivo estratégico de guerra. En la actual crisis, en la que cientos de miles de familias están siendo maltratadas en lo económico y social, con mas de 800.000 andaluces en paro, cientos de miles de niñas/os sin los recursos alimenticios que garanticen su bienestar y salud, miles de hogares en crisis energética y alimenticia, el gobierno y las administraciones locales no pueden justificar de manera alguna la escalada en los gastos militares, pretendiendo que lleguen al 2% del PIB por exigencias de la OTAN, que serian sumados a los presupuestos de guerra del gobierno que este 2022 son de 24 mil millones de euros, lo que sumaría más de 45 mil millones de euros. El pueblo organizado debe hacer frente a semejante barbarie belicista que solo traerá miseria y calamidades. El estado español debe declararse neutral en los ámbitos internacionales. El estado español no debe participar de forma alguna en las confrontaciones bélicas auspiciadas por el imperialismo. Exijamos la eliminación del presupuesto de guerra, destinando estas cantidades a asuntos sociales. Exijamos el desmantelamiento de las bases militares yanquis y españolas. Andalucía como un espacio de paz y fraternidad entre pueblos, nuestra tierra y mares deben ser espacios de fraternidad y acogida. OTAN NO BASES MILITARES FUERA, la PAZ será una realidad con la neutralidad y no injerencia de unos estados en los asuntos de otros. PLATAFORMA OTAN NO BASES FUERA DE ALMERIA Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

