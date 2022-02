Almería 28F: ASÍ HA CAMBIADO ALMERIA (Foto: Depositphotos) La población almeriense crece por encima de la media tras 40 años lunes 28 de febrero de 2022 , 08:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia de Almería presenta mejores indicadores que el conjunto de la Comunidad Autónoma; la población andaluza ha crecido en estos últimos 40 años, pero su edad media también se ha visto incrementada Contraste en los indicadores demográficos desde el inicio de su andadura autonómica hasta la actualidad: esa es la conclusión que se extrae del último informe del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía en lo relativo a población y hogares. Los datos para Almería arrojan buenas noticias: la evolución temporal de la población almeriense se sitúa por encima de la media andaluza. Almería contaba con 720,861 habitantes al final del pasado 2021 (+43,53% con respecto a 1980), representaba más de un 8% del total de la población de las provincias andaluzas y ya ha superado a algunas que estaban por encima como Huelva o Jaén, situándose muy cerca de Córdoba. La edad media de la población almeriense era la más baja de la Comunidad Autónoma en 2021 -40,67 años frente a los 42,42 del conjunto de Andalucía- y también Almería es una de las provincias en las que menos han caído los nacimientos en estos últimos 40 años y menos han aumentado las defunciones. Por otro lado, Almería es la provincia que más población extranjera acumulaba tras Málaga -154,595 personas en el año 2020-, siendo también su saldo migratorio positivo -siguen llegando más personas de las que se van- en ese mismo año. En cuanto a la procedencia de la población extranjera, tanto a nivel de Andalucía como en datos individualizados para Almería, los principales países de origen son Marruecos, Rumanía y Reino Unido. Andalucía sigue ganando habitantes (y envejeciendo) Mientras que en el año 1980, 6.396.876 personas residían en territorio andaluz, la cifra a cierre de 2021 ascendía a 8.502.217 habitantes (+33%). También ha aumentado la esperanza de vida, que ha subido 7 años de media en el conjunto de la Comunidad Autónoma, pasando de 74,45 años en 1980 a 81,55 tras la finalización del 2020. En contraposición, en la actualidad tenemos una población más envejecida, peor distribuida por edades y con menos perspectivas de crecimiento a corto plazo. A tenor de las cifras, la edad media de la ciudadanía andaluza se ha incrementado en casi 11 años, pasando de una media de 31,8 en 1980, a 42,4 años en el 2020. Además, si prestamos atención al crecimiento vegetativo de la población -la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones- durante estos últimos 40 años, el saldo es negativo: los nacimientos por cada mil habitantes han descendido en más de 10 puntos mientras las defunciones han aumentado en 1.5 puntos dentro del período analizado. No es de extrañar si tomamos en consideración el indicador coyuntural de fecundidad (número medio de hijos por mujer), que ha caído más de la mitad (-52%) en este período, pasando de 2,7 hijos en 1980 a poco más de 1 en 2020. A tenor de la forma que está tomando la pirámide poblacional, en la región andaluza podemos hablar de que dicha pirámide también se está invirtiendo. El segmento poblacional menor de 24 años copaba gran parte del total de la ciudadanía andaluza en 1980 -en torno al 47%- y en la actualidad, es el grupo de edad comprendido entre los 35 y los 59 años el que domina, con un porcentaje del 37,7. Distribución por sexos En cuanto a la distribución por sexos, el equilibrio se mantiene en el porcentaje entre hombres y mujeres a lo largo del período analizado; Andalucía contaba con 50,7% de población femenina y un 49,3% de población masculina en 2021: son cifras muy similares a 1980. Las mujeres andaluzas cuentan con mayor esperanza de vida y también con una edad media más elevada que los varones tanto si tomamos los datos de 1980, como los de 2021: hablamos de una esperanza de vida algo más de 5 años superior -84 frente a 79 en 2021-. Por último, cabe destacar que los datos de Andalucía siguen la tendencia española y de muchas regiones europeas, y especialmente reseñable es el índice de envejecimiento, que se ha visto casi triplicado a lo largo de estos 40 años; mientras que en 1980 había 34 personas mayores de 65 años por cada cien personas jóvenes menores de 15 años, a cierre de 2021 esta cifra ascendía a 116 (93 en Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

