Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Policía Andaluza recupera planos históricos de Almería miércoles 11 de enero de 2023 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los tenía una familia cuyos ancestros trabajaron para la administración como arquitectos y delineantes Agentes pertenecientes a la Unidad Operativa Medioambiental (UROM) y del Grupo de Protección Medioambiental de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes a la Jefatura Provincial de Almería, han hecho entrega al Archivo Histórico de Almería de 31 planos, mapas y documentos del primer tercio del siglo pasado, de gran valor histórico, recuperados tras culminar una investigación de varias semanas al detectar que uno de ellos había sido puesto a la venta en una conocida web de subastas. Así, una vez paralizada la venta, se intervino el documento, se procedió a corroborar su autenticidad y se determinó que se trataba de un plano de la provincia de Almería elaborado en el año 1939 por el ya desaparecido Instituto Nacional de Colonización. Gracias a la investigación sobre el vendedor del plano, de gran valor histórico, y cómo llegó a su poder, los agentes de la Adscrita descubrieron la existencia de una treintena más de planos y documentos de similar naturaleza y antigüedad en posesión de una familia almeriense que los conservaba en perfecto estado. Y es que, tanto el tatarabuelo como el bisabuelo de la familia trabajaron en su día como delineantes para la administración, motivo por el cual la familia conservaba este valioso material. Una vez informados del interés policial y de las obligaciones de la normativa al respecto, hicieron entrega del conjunto de planos y documentos para su estudio y valoración por parte del Archivo Histórico Provincial de Almería, donde han quedado en depósito. Según la ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, “los documentos de titularidad pública forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que la Junta de Andalucía podrá recuperar en todo momento la posesión de estos documentos cuando se hallen indebidamente en posesión de terceros adoptando las medidas legales oportunas para conseguir su reintegro”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.