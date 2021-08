Sucesos La Policía Local evita una oKupación en Las Norias martes 10 de agosto de 2021 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de El Ejido y la Policía Local continúan trabajando por erradicar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en el municipio. La última actuación se ha llevado a cabo en una vivienda de la calle Canarias en el núcleo de Las Norias tras el aviso de unos vecinos alertando en la madrugada del sábado de un intento de ocupación ilegal.



Una patrulla de la Policía Local se desplazó rápidamente hasta el inmueble, propiedad de una entidad bancaria, donde comprobó que la cerradura de la puerta había sido forzada, pero ante la presencia de los agentes los individuos abandonaron la zona. En ese mismo instante se procedió a precintar la vivienda y ayer mismo se procedió al tapiado del acceso principal por motivos de seguridad y con el fin de evitar un nuevo intento de ocupación.

