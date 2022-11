Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La Policía Nacional arresta en Almería a un prófugo libio viernes 18 de noviembre de 2022 , 12:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estaba siendo buscado por Francia Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un prófugo, que estaba siendo buscado por las autoridades francesas, para cumplir una pena de prisión de 15 años. El intercambio de información que brinda la red ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos), informó a la Policía Nacional en Almería, acerca de indicios que hacían creer de la existencia de un fugitivo de origen libio, refugiado en la provincia. La labor policial fue cercando al prófugo, logrando los agentes dar con su paradero el pasado día 15 de noviembre, cuando se llevó a cabo su arresto. Según se desprendía de la ejecutoria del Tribunal de París que lo condenó a 15 años de prisión, el detenido de 21 años de edad habría logrado arrancar y robar una caja fuerte del hotel Scribe en París, cuyo valor alcanzaría los 700.000 euros.Para ello contó con la colaboración de otras cuatro personas más, quienes lo acompañaron en el golpe y facilitaron la huída de todo el grupo criminal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

