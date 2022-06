Sucesos La Policía Nacional desmonta una banda que traficó con más de 800 migrantes jueves 09 de junio de 2022 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Detenidas cuatro personas que formaban un entramado criminal que obtuvo más de 1.200.000 de euros de beneficios utilizando embarcaciones precarias, tipo patera, con las que trasladaban a migrantes para su entrada en costas españolas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal responsable, presuntamente, del tráfico de más de 800 inmigrantes y han detenido a cuatro personas en las provincias de Cádiz, Murcia y Almería. El entramado criminal obtuvo más de 1.200.000 de euros de beneficios utilizando embarcaciones precarias, tipo patera, con las que trasladaban a migrantes para su entrada en costas españolas. La complicación para encontrar patrones para las embarcaciones, apremiaba a la red criminal a aprovechar nuevamente a los que ya habían realizado el viaje a España, por lo que intentaban que los pilotos regresaran a Marruecos de forma rápida y clandestina para dar continuidad a su actividad delictiva. Patrones ocultos en ferry El traslado de inmigrantes se realizaba en embarcaciones tipo patera desde el litoral marroquí hasta las costas de Cádiz. El entramado es presuntamente responsable del tráfico de más de 800 inmigrantes que viajaron en 15 pateras hasta España. Dada la dificultad existente para encontrar patrones de las embarcaciones que empleaban para lucrarse con esta actividad delictiva, la red criminal reactivaba a los pilotos nada más llegar en patera a costas del territorio nacional. Para ello, facilitaba su regreso a Marruecos para que de inmediato patronearan otra patera y así dar continuidad al tráfico de personas. Los implicados trataban de pasar de forma clandestina a Marruecos, en ocasiones ocultos en la cabina de un camión e incluso entre el equipaje de alguna furgoneta, vehículos que embarcaban en ferry desde Algeciras hasta Tánger. La organización cobraba una media de 1.500 euros por obtener una plaza en estas embarcaciones, por lo que los beneficios obtenidos se presume que ascendieron finalmente a más de 1.200. 000 euros. Investigación policial El operativo policial culminó con la detención de los cuatro principales responsables del entramado criminal -en las provincias de Cádiz, Murcia y Almeria- como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

