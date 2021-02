Sucesos La Policia Nacional detiene a dos hombres e interviene 310 plantas de marihuana martes 23 de febrero de 2021 , 10:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Uno de los arrestados intentó infructuosamente huir de los agentes campo a través, sabedor de que sobre él pesaba además una requisitoria judicial Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una nueva plantación de marihuana en el Barrio de la Chanca de Almería y han detenido a dos hombres, padre e hijo, uno de los cuáles además estaba siendo buscado por la justicia para su ingreso en prisión. Las pesquisas policiales sobre el paradero de uno de los arrestados llevaron a la Policía Nacional hasta un domicilio del barrio de la Chanca. Las vigilancias practicadas confirmaron que el fugitivo extremaba las medidas de seguridad para no ser descubierto y continuar de este modo huido de la justicia. Sobre el progenitor pesaba una orden de ingreso en prisión, dictada por la Audiencia Provincial de Almería. La investigación condujo además a los agentes hasta dos inmuebles, los cuáles eran usados por los arrestados como invernaderos indoor para el cultivo de marihuana. Durante el operativo desplegado el pasado día 11 de febrero para lograr la detención, el prófugo intentó nuevamente huir de los agentes, siendo alcanzado tras una persecución campo a través. Tras su arresto, la Policía Nacional procedió al registro de tres inmuebles, logrando la intervención de una carabina de aire comprimido, 310 plantas de marihuana, 19 transformadores, 20 lámparas, 21 bombillas de 600w, 4 extractores, 6 ventiladores, y un filtro de aire. Ambos detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública. Además a uno de ellos también se le atribuye un delito contra la administración de justicia, habiendo decretado el juzgado conocedor de la causa su ingreso en prisión. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.