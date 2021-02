Sucesos Tres detenidos por un plantación de marihuana en Roquetas martes 23 de febrero de 2021 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia civil localiza un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) en la localidad de Roquetas de Mar (Almería)



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la incesante labor que realiza la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería. La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Hoyoplan”, interviene una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a tres personas como autores de los delitos Contra la Salud Pública, Defraudación de Fluido Eléctrico y Usurpación de Vivienda en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). Con motivo de las diversas investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores anónimos, la Guardia Civil, tiene conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería). La Guardia Civil organiza diferentes vigilancias y controles operativos entorno a la vivienda, dando como resultado positivo, no solo por la confirmación de la existencia de la plantación, sino también por la identificación de un varón de 32 años vecino de Roquetas de Mar (con antecedentes policiales por tráfico de drogas) que entra y sale del domicilio. Durante la preparación del dispositivo de entrada y registro de inmueble, los agentes de la Guardia Civil observaban como dos personas intentan huir del lugar, procediendo a la interceptación e identificación de dos varones, también vecinos del municipio de 21 y 40 años. Durante el correspondiente registro, la Guardia Civil de Almería interviene 167 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) y numeroso material, eléctrico, orgánico y químico habitualmente utilizado para optimizar el rendimiento del cultivo, así como la localización de un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico y otro a la red de fluido hídrico. Los agentes localizan y detienen horas más tarde al que fue identificado durante los dispositivos de vigilancias (como un varón de 32 años y vecino de Roquetas de Mar) entrando y saliendo de la vivienda. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería interviene una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a tres varones de 32, 21 y 40 años y vecinos de Roquetas de Mar, como autores de los delitos Contra la Salud Pública, Defraudación de Fluido Eléctrico e Hídrico y Usurpación de Vivienda en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 3 de Roquetas de Mar (Almería). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

