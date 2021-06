Sucesos Ampliar La Policía Nacional detiene a los cuatro autores de un secuestro exprés en El Ejido jueves 03 de junio de 2021 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Pese a huir de Málaga y refugiarse en El Ejido, la víctima y su pareja fueron descubiertos a los pocos días, conociendo los arrestados dónde se hospedaban







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mijas (Málaga) a cuatro personas, responsables del secuestro de un hombre en un hostal de El Ejido el pasado día 24 de mayo.



Una llamada a la Policía Nacional en El Ejido alertaba, a las dos de la mañana, sobre el secuestro de una persona a las puertas de un hostal de la localidad, en el que cuatro desconocidos y a la fuerza, obligaron al secuestrado a subirse a un vehículo 4x4 de color negro.



La pareja del secuestrado logró huir, y puso de inmediato los hechos en conocimiento de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, siendo a las pocas horas identificados los cuatro asaltantes gracias a la coordinación entre ambas Comisarías de Fuengirola y El Ejido.



Desavenencias en torno a un fardo de hachís

Los investigadores lograron determinar que la motivación de los autores era meramente económica, puesto que secuestradores y secuestrados se conocían, y habían sido partícipes en negocios ilícitos anteriores. Sin embargo, habían surgido desavenencias por un fardo de hachís desaparecido y hallado por el secuestrado en una playa de Mijas.



Éste, conocedor de las intenciones de sus ex compañeros, decidió huir y refugiarse en El Ejido, acompañado por su pareja. Sin embargo, los cuatro detenidos apresaron a un amigo común de la pareja, y por miedo a que le causaran algún daño a éste, revelaron el paradero propio.



Una vez apresado, los cuatro asaltantes llevaron al secuestrado a un paraje descampado de El Ejido, dónde le golpearon brutalmente y amenazaron con amputarle los dedos si no les devolvía la droga encontrada.



La presión policial que ejercieron los agentes de las Comisarías de El Ejido y Fuengirola, permitió la liberación del secuestrado a las 16.30 horas del mismo día de su detención ilegal, el 24 de mayo.



Ya en sede policial, y tras ser asistido de las lesiones producidas, el secuestrado relató lo sucedido, y confirmó la versión dada por su pareja y testigos presenciales.



La Policía Nacional en El Ejido y Fuengirola logró cercar a los cuatro autores, dos españoles y dos marroquíes con edades comprendidas entre los 20 y los 42 años, y durante la mañana del día 25 de mayo, fueron arrestados en Mijas (Málaga).



Los cuatro detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº Uno de Fuengirola, acusados de un delito de detención ilegal, Autoridad que ha ordenado el ingreso en prisión del principal implicado.

