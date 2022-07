Sucesos La Policía Nacional detiene a tres personas tras una pelea multitudinaria en El Puche lunes 25 de julio de 2022 , 10:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La reyerta durante la tarde del pasado sábado fue grabada por un testigo, y ha tenido una gran repercusión mediática Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres de los partícipes en una pelea multitudinaria, que tuvo lugar en el barrio del Puche el pasado sábado 23 de julio, dónde se acometieron con palos y otros objetos contundentes. Tras varios requerimientos ciudadanos a través del número de emergencias 091, los indicativos policiales en servicio se dirigieron el pasado sábado a las 20.20 horas a la calle Antonio Mairena, dónde se estaba produciendo una pelea multitudinaria. En una primera actuación, los agentes lograron controlar la situación y calmar los ánimos, para a continuación iniciar una investigación tendente a esclarecer los hechos, y detener a los partícipes. Primero de los detenidos A medida que fueron pasando las horas, la Policía Nacional en Almería comenzó a practicar las primeras detenciones. En torno a las 05:20 horas del ya domingo 24 de julio, los agentes detenían a un varón de origen marroquí y 22 años de edad, por un delito de amenazas. Según ha manifestado la víctima -también varón de origen marroquí y compañero de vivienda del detenido-, éste le increpó con un cuchillo de grandes dimensiones, conminándole con acabar con su vida. Dos detenidos más Pasados 10 minutos de la primera detención, los agentes que seguían la pista a otros dos sospechos, practicaron su arresto una vez que los éstos fueron descubiertos in fraganti, robando en el interior de un vehículo estacionado en la calle Santiago. Se trata de dos hombres también originarios de Marruecos, de 25 y 31 años de edad respectivamente, y quienes pudieron ser identificados por los agentes y testigos en el lugar de la pelea, como varios de los partícipes en la misma Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, en torno a determinar las causas o motivos que provocaron dicha pelea. Igualmente, se encuentran identificados otros partícipes, siendo de carácter inmediato la detención de los mismos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

