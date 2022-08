Sucesos La Policía Nacional en Almería encuentra cuatro artefactos explosivos miércoles 03 de agosto de 2022 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes adscritos al TEDAX de la Comisaría Provincial han actuado con una mina anticarro, un proyectil de artillería, una granada, y un artículo de airsoft Desde el comienzo del verano, la Policía Nacional en Almería ha intensificado su labor preventiva en todo su espectro de actuación, en respuesta a unas necesidades ciudadanas, relacionadas con la seguridad y el disfrute de unas vacaciones y un verano seguro. En este sentido, las actuaciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Comisaría Provincial de Almería -TEDAX-, han propiciado la inutilización en términos de seguridad, de cuatro artefactos potencialmente peligrosos. Mina anticarro en la Playa del Perdigal Los artificieros lograron desactivar una mina anticarro marca expal, modelo C5, que contenía en torno a 1.800 gramos de explosivo. La misma se encontraba en un lateral de la Playa del Perdigal, semienterrada, con el sistema de seguridad armado, y con la posibilidad de ser espoleteada por la parte inferior. Este artefacto fue de uso extendido en las Fuerzas Armadas, existiendo diversos tipos y modelos distinguibles por el color exterior, siendo la hallada un modelo de guerra. Proyectil de artillería en un invernadero En el Paraje el Cuco de Almería, y durante unos movimientos de tierra para el acondicionamiento de un invenadero, los T.E.D.A.X certificaron la aparición de un proyectil de artillería de 90mm del tipo perforante trazador. Este modelo americano estuvo en uso hasta finales de los años 80, para ser disparado por los cañones de los carros M-47 y M-48. Se trata de un elemento que carece de carga explosiva, basándose su funcionamiento en la perforación del material usando únicamente la energía cinética, en especial, para la perforación de las planchas de blindaje. Granada de 40 mm El día 18 de julio, los agentes especialistas en desactivación de explosivos acudieron a un domicilio particular de la Plaza de Coscoja, dónde entre las pertenencias de un finado fue hallada una granada de prácticas de 40 mm. El examen realizado por los agentes a la misma, concluyó que ya había sido disparada, y que se encontraba metida en su vaina. Grenade Hand Tag-67 Más recientemente, el 29 de julio y en la Estación de Autobuses Intermodal, fue sorprendido un ciudadano de origen rumano, quien en sus pertenencias llevaba una granada de airsoft, Grenade Hand Tag-67 Airsoft Frag Delay. Se trata de un artículo de airsoft, imitación de la granada de fragmentación modelo M67, utilizada por las Fuerzas Armadas de EEUU y Canadá. Ante el riesgo del transporte y manipulación, se determinó su neutralización, previo a adoptar las medidas de seguridad y autoprotección. La detonación se produjo tras 3.5 segundos a soltar la palanca de seguridad, con un estallido que produjo 130 decibelios, y un radio de dispersión de 10 metros Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

