Almería Nueva playa canina en Costabana miércoles 03 de agosto de 2022 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, anuncia el permiso obtenido durante la visita que ha realizado a la zona canina de El Bobar donde se ha completado el equipamiento y dotación de este espacio La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha anunciado la autorización concedida por la Junta de Andalucía para la creación de una segunda playa canina en la capital. Este espacio estará situado en el barrio de Costacabana, dando así continuidad a la iniciativa municipal para dotar espacios en las playas destinados a las mascotas y que estas puedan disfrutar de estos espacios. Anuncio que se ha producido durante la visita que, acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha realizado a la zona canina situada en El Bobar, donde han concluido los trabajos para la dotación de ducha, fuente bebedero y equipamiento recreativo para mascotas, con los que dar servicio a esta zona, que ocupa más de 25.000 m² de superficie a lo largo de 950 metros, convertida en la primera zona de la capital destinada al uso y disfrute de las mascotas. “El resultado de esta actuación, con una inversión superior a los 17.000 euros, vendrá a poner en uso definitivamente esta zona canina, con los servicios que demandan los usuarios”, ha explicado Vázquez, subrayando que “en solo unos días quedarán dispuestos los servicios de ducha y agua”. La puesta en uso de este nuevo espacio canino, el año pasado, se completa ahora con la dotación de una ducha para mascotas, una fuente DUO para personas y mascotas y una zona recreativa pipican, en madera de pino, compuesta de ocho elementos para el ocio y el ejercicio de los canes (barras paralelas, rampa sube y baja, barras de equilibrio a diferentes alturas y un circulo de salto). A esta primera zona canina el Ayuntamiento sumará una segunda playa canina, en Costacabana, una vez ha obtenido la autorización de la Junta de Andalucía. La playa canina de Costacabana contará con una superficie de 3.500 m² a lo largo de 330 metros de costa, de acuerdo a la autorización autonómica. Ahora el consistorio trabajará en la puesta en uso de ese espacio, acondicionado, debidamente señalizado y dotado de los elementos y servicios que precisan propietarios y mascotas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

