Sucesos La Policía Nacional en Almería ha detenido a tres personas por un delito de contrabando jueves 07 de octubre de 2021 , 11:45h

La Operación "Fleco" comenzó a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio y el 11 de julio en la playa de Costacabana en Almería



Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a tres hombres responsables de un delito de contrabando, al ser los artífices de la entrega de combustible a otras narcolanchas.



La investigación policial se inició a raíz de informaciones propias con las que contaba la Policía Nacional en Almería, precipitándose los hechos a raíz de la aparición de dos vehículos todo terreno varados en la playa de Costacabana, los días 26 de junio y 11 de julio, aprovisionados de gran cantidad de bidones de combustible



El día 26 de junio sobre las 01:00 de la madrugada, la Policía Nacional localizó un vehículo todoterreno junto con un remolque, sumergido en el agua. Varios testigos afirmaban que momentos antes varias personas habían echado al agua una embarcación tipo zodiac, dejando abandonado allí el vehículo. Las primeras pesquisas policiales demostraron que el remolque había sido sustraído en Francia días atrás.



A los pocos días, el día 11 de julio y en el mismo lugar, ocurría un hecho de casi idénticas características que el descrito anteriormente, siendo localizada en esta ocasión además del vehículo y el remolque, una embarcación tipo zodiac de unos 9 metros de eslora.



La barca tenía acoplados dos motores fueraborda de 300 cv, y en su interior había 61 garrafas de plástico con 50 litros de gasolina cada una de ellas, sumando un total de 3.050 litros.



La “Operación Fleco” de la Policía Nacional en Almería se ha saldado con el arresto de tres personas, y su puesta a disposición judicial, acusadas de un delito de contrabando, además de la incautación de los vehículos, la “narcolancha”, dos teléfonos vía satélite, y la gasolina.



