Sucesos La Policía Nacional encuentra en Almería a dos personas vulnerables desaparecidas jueves 29 de julio de 2021 , 18:23h





Agentes de la Policía Nacional en Almería han encontrado con vida a un hombre, cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares tan sólo cinco horas antes de su hallazgo.



A las 00.45 horas del día de ayer, un familiar del desaparecido se personó en la oficina de denuncias de la Policía Nacional en Almería, para comunicar la desaparición de su cuñado. Además de una descripción física pormenorizada, y de la entrega de una fotografía reciente, el denunciante manifestó a los agentes, que el desaparecido estaba tomando medicación para tratar una minusvalía síquica, valorada en el 65%.



La Comisaría Provincial dispuso con carácter inmediato, un dispositivo de búsqueda y rastreo para intentar localizar a la persona desaparecida. En una de estas batidas policiales por las calles de Almería, un vehículo radiopatrulla de la Policía Nacional, halló a las 05:40 horas al desaparecido en la calle Instinción, desorientado y con una percepción distorsionada de la realidad.



Los agentes reintegraron entonces a este ciudadano a su domicilio, para que recibiera la atención adecuada.





Segundo hallazgo en la misma semana

Anteriormente el sábado día 24, otro dispositivo de rastreo policial dio con el paradero de otro desaparecido con problemas de salud en el Paseo de las Almadrabillas. Éste había desaparecido de su ciudad natal Málaga, durante la jornada del día anterior.



Las pesquisas policiales iniciales apuntaban a que el mismo podría haberse desplazado hasta Almería, dónde finalmente fue localizado por la Policía Nacional.



Tras su hallazgo, y comprobar los agentes el estado de salud en el que se encontraba, decidieron trasladarlo al hospital de Torrecárdenas, y avisar a los familiares para que fueran conocedores de la situación. La actuación policial propició la recuperación de esta persona, quien en el momento de ser encontrado, presentaba un elevado nivel de deterioro físico y un estado de absoluta desorientación.





Desaparición de personas

Desde la Policía Nacional en Almería queremos recordar, que ante un caso de desaparición, se debe actuar con inmediatez. La denuncia en el plazo más breve posible desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales, encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.



No es necesario esperar 24 horas para formular la denuncia, pero si es conveniente realizar un llamamiento en el círculo familiar o de amistades cercano, para así descartar otros escenarios como caídas involuntarias, o daños por heridas.



