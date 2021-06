Sucesos La Policía Nacional ha desalojado un edificio en llamas en El Ejido jueves 10 de junio de 2021 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El incendio se originó en una vivienda de la primera planta, y consecuencia de un cortocircuito eléctrico





Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han desalojado un edificio en llamas en la calle Cartagena, y han ayudado a dos mujeres con movilidad reducida a abandonar el edificio por el peligro que suponía para sus vidas.





El Centro CIMACC-091 de la Policía Nacional alertó a las dotaciones policiales el pasado día 8 de junio a las 10:30 horas, acerca de un incendio en una vivienda de la calle Cartagena de El Ejido.



Los agentes, al comprobar la columna de humo formada en el patio de luces del edificio, y las llamas que salían hacia el exterior por una de las ventanas, procedieron al desalojo del mismo apoyados por efectivos de la Policía Local de El Ejido.



El humo existente en las zonas comunes del edificio hizo necesario el desalojo desde la primera planta en sentido ascendente. Dos mujeres de avanzada y edad y con movilidad reducida, tuvieron que ser auxiliadas por los agentes y llevadas en brazos hasta la calle, dónde se pusieron en manos de los sanitarios quienes certificaron que no presentaban padecimiento alguno.



Realizadas las comprobaciones necesarias, la Policía Nacional constató que además de las personas rescatadas, en el edificio vivían otros cinco hombres, los cuáles en el momento del incendio se encontraban trabajando, por lo que no ha habido que lamentar daños personales.



Una vez que los bomberos sofocaron el incendio, y tras el estudio del lugar, certificaron que el origen del mismo había sido un cortocircuito eléctrico en una de las viviendas situadas en la planta primera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

