Sociedad La bienvenida más rentable a un casino on line Escucha la noticia Los casinos on line es un negocio que ha movido unos 300 millones de euros en España en el año 2020, según los datos de la Dirección General del Juego, que es un organismo estatal, y en cuyos informes se detalla que las preferencias están en las máquinas de azar, que suponen casi 200 millones de euros, pero lo que más ha crecido desde 2014 es la participación en la ruleta en vivo, que supera por primera vez los 100 millones, y supone más que duplicar la cifra del año anterior. Avanzar estos números demuestra que cada vez son más quienes juegan a los casinos on line, que cada vez se juega más dinero, y que todo eso se produce porque cada vez generan más confianza a los usuarios. Parte de esa confianza se basa en la posibilidad de obtener bonos, como se explica en la siguiente web: https://mrcasinova.com/mx/bonos-de-casino/sin-deposito Aunque está principalmente enfocada a los casinos latinoamericanos, y en especial a los radicados en México, hay una evidencia que no hace falta repetir, y es que internet nos pone en la pantalla el mundo entero, así que como puedes jugar en ellos estés donde estés, es también importante que sepas las ventajas que te ofrecen. BONOS SIN DEPÓSITO Los bonos son una de esas propuestas que te suelen hacer, casi siempre a modo de bienvenida, y también de modo habitual no te piden un depósito previo. Eso quiere decir, que puedes comenzar a jugar sin adelantar dinero, de tal modo que puedes usarlos para ir conociendo la mecánica del propio casino en general o de alguno de los juegos en particular. La cantidad de bonos de los que puedes disponer, y la cuantía económica de cada uno de ellos es algo que difiere entre unos y otros, por lo que en Mr.Casinova.com lo que realizan es un análisis profesional y minucioso de todas esas propuestas, de tal modo que se convierte en el mejor punto de entrada a los casinos en general porque te permiten una visión amplia sin tener que estar indagando entre las numerosas web. Lo primero que hay que hacer es elegir dónde vamos a entrar en función de esas posibilidades de bonos gratuitos, y luego reclamarlo. Lo habitual es tener que darse de alta en el casino, y también lo normal es que automáticamente en tu cuenta de jugador aparezca ese dinero, pero ojo, solo lo hará una vez y por persona. MÁS OPORTUNIDADES A partir de ahí habrá más oportunidades de jugar sin poner ni un céntimo, aunque suele ser más imprevisible, como es el caso de las máquinas tragaperras, en las que de repente y por azar, es posible que tengas opción a tiradas gratuitas. También esto te lo puedes encontrar como bono de bienvenida, es decir, que en vez de ponerte dinero en cuenta, te anticipen que puedes tirar una serie de veces gratis en las tragaperras o similares. La ruleta, el póquer y el blackjack, también son juegos a los que tener acceso mediante bonos sin depósito, pero es poco frecuente, aunque eso no disuade a los jugadores porque, como hemos indicado al principio, es la ruleta en vivo lo que más ha crecido en cuanto a movimiento económico en los casinos on line. Del mismo modo, lo que más ingresos genera son los juegos de azar como las tragaperras, lo que también tiene una relación directa con el hecho de que los bonos sin depósito tienen su gran nicho en este grupo de juegos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)