La presidenta del Parlamento y el Gobierno muestran su "respeto y gratitud" a los trabajadores del Plan Infoca viernes 10 de septiembre de 2021 , 13:17h La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, se ha sumado a las "condolencias" por el fallecimiento del bombero forestal Carlos M.H. mientras participaba en las labores de extinción del incendio declarado en Sierra Bermeja (Málaga), y ha trasladado su "gratitud" a los integrantes del Plan Infoca. En el acto también han estado miembros de las delegaciones del Gobierno en Almería, comenzando por su delegada ;aribel Sánchez Torregrosa.



"Mi respeto a la familia y mi gratitud a los miembros del Infoca que siguen, desgraciadamente, trabajando en las labores de extinción de incendio", ha indicado en declaraciones a los periodistas.



Bosquet, quien ha participación en la inauguración del curso escolar 2021-22 en Roquetas de Mar (Almería), ha expresado sus condolencias y ha insistido en el "respeto" al trabajo que desempeñan los compañeros del fallecido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

