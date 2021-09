Deportes Los principales favoritos para ganar la Liga Santander 2021/22 viernes 10 de septiembre de 2021 , 13:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Después de un verano de infarto para los amantes del fútbol por fin ha llegado el evento deportivo más esperado por los españoles: la Liga Santander 2022. Hemos podido ver cómo los jugadores y las aficiones han cogido con ganas el comienzo de este torneo que ha dado pie a varias jornadas de alto voltaje donde hemos podido ver más de una sorpresa. Las principales sorpresas están siendo los equipos del Elche, el Levante, el Cádiz y el Mallorca. Son equipos que han irrumpido en la liga con una plantilla de jugadores jóvenes y con mucha moral para afrontar los duros encuentros que les esperan y, han prometido dar guerra. Ante este panorama de grandes encuentros, muchos son los que han decidido subir el nivel de emoción y de adrenalina participando de en la industria del entretenimiento como son las apuestas deportivas. Además, otra de las ventajas que tienen es que permiten estudiar los pronósticos de los partidos y saber cómo se espera que se desarrolle y se desenvuelva el encuentro. A continuación, para poner en contexto a los lectores, presentaremos a los tres favoritos para levantar la copa de la Liga 21/22.



Real Madrid El primer favorito de esta temporada es el equipo blanco. Las bajas que tuvo en el final de la temporada pasada le obligó a hacer un buen equipo que se mantiene. Este año se espera que Ancelotti vaya a ir a por la liga por dos razones principales. La primera, porque es el único título que le falta con el Real Madrid y, la segunda, porque tiene equipo. Además, estamos pendientes de si el equipo blanco fichará a Mbappé, un jugador que le haría partir como favorito. Barcelona Después del golpe de Messi, los de Koeman se han centrado en mejorar la defensa, cosa que les garantiza un buen juego. Sin embargo, la principal dificultad a la que se enfrenta es la de ubicar a todos los fichajes y jugadores que tiene actualmente, ya que esto además puede generar conflictos en el equipo. A pesar de ello, el Barcelona parte como segundo favorito. Atlético de Madrid El tercer favorito es el equipo de Simeone. Después de buenos fichajes como De Paul tiene jugadores como Marcos Llorente o Koke que parece que están llegando muy justos en los partidos. Además de las dudas que generan jugadores como Saúl (el suplente de Suárez). Por otro lado, el equipo aún está pendiente de resolver los problemas de la defensa (necesitan un lateral y el otro lateral no termina de convencer). Y aunque no se espera que gane este año la liga, sí prometen competir hasta la última jornada. En definitiva, estamos ante una liga que promete ser histórica. Ya no sólo por los equipos que han ascendido o por los cambios, frustraciones y ventajas que se han dado debido a los cambios de la legislación en el fútbol, sino porque no dejan de sorprendernos los encuentros y los resultados. Y cuando comience la Champions y la UEFA, la cosa se pondrá que arde.

