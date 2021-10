La programación de otoño del Área de Cultura volverá a superar el medio centenar de eventos

martes 05 de octubre de 2021 , 15:57h

El concejal, Diego Cruz, ha celebrado la vuelta al 100% de los aforos recordando que el Área ha contado con más de 300 nombres propios y citas desde el inicio de la pandemia hasta final del pasado septiembre





El otoño ya está en marcha y, con él, una nueva programación de temporada organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería que tendrá entre los nombres propios más destacados el arranque el 13 de noviembre de la gira filarmónica de David Bisbal, el cómico Ignatius, la artista María José Llergó, la compañía Els Joglars, la ópera ‘Carmen’, mucho flamenco y, cómo no, el regreso de los grandes ciclos y eventos habituales de esta época del año como son el Festival de Jazz, las Jornadas Astronómicas o el Festival Internacional de Cine (FICAL), sin olvidar la habitual actividad de otros fijos como la Orquesta Ciudad de Almería, Cineclub, Palabra de Músico, Banda Municipal, San Indalecio o las tradicionales propuestas asociadas a la cercanía de las fechas navideñas en el mes de diciembre.



Pero antes de entrar a desglosar los nombres más destacados de un trimestre que volverá a superar el medio centenar de propuestas, “con citas para todos los gustos, para todo tipo de público y para todas las edades”, el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha querido hacer desde el Teatro Apolo una valoración de la situación toda vez que los aforos van a volver de manera progresiva al 100%. “Los números están ahí y son muy claros. Desde junio de 2020, cuando se terminó el confinamiento, hasta septiembre de 2021, más de 300 nombres propios han actuado en nuestra ciudad en eventos del Área. A mi espalda tienen un impresionante mosaico que atestigua que Almería, con el Área de Cultura al frente, ha sido una de las ciudades con mayor actividad cultural en nuestro país en esta inédita situación pandémica a la que, esperemos, le queden ya los últimos coletazos”.



Diego Cruz ha recordado que “hemos hecho una apuesta valiente por la Cultura cuando más necesitábamos de ella y sin olvidar a nuestros creadores más cercanos. Hemos estado al pie del cañón con el tejido cultural de Almería con el ciclo ‘Re-activa Cultura 20’ y hemos continuado ofreciendo a los almerienses los mejores artistas nacionales del momento, incluso con la guinda internacional como la que puso Bonnie Tyler”.



Por ello, el concejal de Cultura ha asegurado que esta recuperación de los aforos viene a significar un soplo de aire fresco y una esperanza para el sector. “Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos ya que durante mucho tiempo hemos abanderado la organización de eventos culturales, de la #CulturaSegura, estando al lado del sector cuando trabajar era tan difícil y complicado”.





Grandes ciclos, larga lista de nombres

Ante este nuevo horizonte, tanto los artistas como las compañías empiezan ya a planificar un 2022 más ambicioso. “Por eso, en este último trimestre del año hemos trabajado sobre todo en las convocatorias que son tradicionales en esta época en nuestra ciudad y que tendrán su presentación propia como son: el festival de Jazz, que será del 6 al 14 de noviembre; el festival Internacional de Cine, donde volvemos a trabajar con Diputación, del 17 al 28 de noviembre; las Jornadas Astronómicas, del 18 al 23 de octubre; Cineclub, del 7 de octubre al 14 de diciembre; no faltarán los conciertos de temporada de OCAL, San Indalecio, los de la Banda Municipal, Palabra de Músico, el teatro del ciclo Delicatessen o el teatro aficionado; celebraremos unas nuevas jornadas inclusivas con Cooltural Fest; también volverán poco a poco los programas educativos, con teatro para los colegios de la capital; o, cómo no, la tradicional exposición junto a La Caixa”.



Por si fuera poco, también ha enumerado algunos de los nombres propios individuales más destacados de los próximos meses. “Sin ir más lejos arrancamos la pasada semana octubre con Ana Torrent y Alicia Borrachero en ‘Las Criadas’ en el Auditorio, en una obra traducida por el almeriense Paco Bezerra”. A ello se suma para los pequeños, “doble pase de Cantajuego el 9 de octubre en el Auditorio, contaremos con conciertos benéficos de Grupo Almenara y la segunda noche de Música Latina con Nuevos Aires los días 12 y 15 de octubre, Paco Candela el 15 de octubre (Auditorio), mucho humor con el Primer Festival de la Comedia de Almería, con Ignatius como gran plato fuerte el 23 de octubre (Auditorio), Els Joglars y su nuevo espectáculo ‘Señor Ruiseñor’ el 29 de octubre (Auditorio) o la mejor ópera con ‘Carmen’ de George Bizet el 30 de octubre (Auditorio)”.



Entre las propuestas no falta un amplio espacio para el flamenco, con Pedro El Granaino y Duquende el 31 de octubre, Entreflamencos, o Edu García los días 7 de noviembre y 10 de diciembre, respectivamente, o el espectáculo cofrade de Cantores de Híspalis el 4 de diciembre, todo ello en el Auditorio, “y la entrega de la Zapatilla de Plata de Indanza y un Flashmob que desvelaremos más adelante”, ha desvelado Diego Cruz.





Avance de diciembre y Navidad

La entrada en el mes de diciembre va asociada a la programación especial de Navidad, pero el concejal ha adelantado varias pinceladas, confirmando la presencia de ‘El Lago de los Cisnes’ en 3D el 6 de diciembre, ‘El Gran Hotel de las Reinas’ el 9 de diciembre, ‘Los Chicos del Coro’ el 11 de diciembre o María José Llergo el 18 de diciembre. “Además de los conciertos navideños de OCAL, Ballet Imperial Ruso, San Indalecio, Almenara, Zambomba Flamenca, Monólogos fin de año… Como digo, todo lo que tiene que ver con Navidad tendrá su presentación específica llegado el momento”.



Diego Cruz ha concluido asegurando que “desde que empezamos a programar el año pasado nos hemos adaptado con rapidez a aforos, a formatos, a la flexibilidad de las agendas cambiantes por las circunstancias y, ahora que se abre un nuevo panorama, seguimos en la misma línea. La situación obliga a seguir teniendo una programación dinámica, que irá creciendo y completándose, en función de cómo vayan sucediéndose las semanas”.



Por eso las entradas irán saliendo a la venta de manera progresiva en www.almeriaculturaentradas.es y taquilla municipal del Teatro Apolo.