La proximidad de la celebración de la Feria lleva el operativo de limpieza intensiva hasta el Recinto Ferial y sus alrededores

Además del domingo, las labores de este dispositivo se extenderán al lunes, festivo, reforzando los trabajos de limpieza sobre el Ferial días antes del montaje del grueso de las atracciones que ocuparán este espacio El dispositivo especial de limpieza que cada domingo despliega el Ayuntamiento de

Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, junto a la empresa

concesionaria 'Entorno Urbano', actuará este domingo sobre el recinto ferial y sus alrededores, incluyendo el barrio de La Goleta.

Con ello se pretende reforzar las tareas de limpieza que sobre esta zona de la ciudad ocupa estos días, coincidiendo con el montaje de todo el operativo que se despliega dentro del Ferial y sus alrededores. Así, y aprovechando la festividad del lunes, este operativo de limpieza intensiva se activará durante dos dos días: el domingo, día 14; y el referido festivo, lunes, 15 de agosto.

De esta forma e Ayuntamiento de Almería pretende preparar, también en lo que a

limpieza se refiere, antes de la llegada del grueso de atracciones, tanto el recinto ferial como los alrededores. En este sentido, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que “concluidas las labores que se han desarrollado en la zona próxima, como ha sido Nueva Almería, durante las tres úlitmas semanas, y dentro de las posibilidades que el cronograma de trabajo del dispositivo ofrece, adaptamos ese dispostivo a una necesidad y actuaciones concretas, como es el caso de la celebración de nuestra Feria y en recinto principal en la que se desarrolla”.

Uno servicio que, una vez concluya la Feria, “prestaremos igualmente los días

posteriores al desmontaje, extendido también de forma particular a La Goleta”, ha

explicado Cobos. En este operativo se incluyen labores de baldeo y barrido mixto o

desbroce, de manera principal, apoyado tanto por personal como por maquinaria

