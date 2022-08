Provincia Cortes de tráfico por actividades en la ciudad viernes 12 de agosto de 2022 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa que, con motivo de la celebración de diferentes actividades y/o procesiones en la ciudad, se verán afectadas en los próximos días (sábado, domingo y lunes) las siguientes vías urbanas: DESFILE DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE CABO DE GATA FECHA: Sábado, 13 de agosto de 2022 HORARIO: 19.00 horas ITINERARIO: calle San Francisco (Centro Vecinal), calle Los Santos, calle Mazarulleque, calle Cherna, Paseo Marítimo, calle Iglesia de Cabo de Gata, calle Mazarulleque, terminando en calle San Francisco a la altura del Centro Vecinal. PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE CABO DE GATA FECHA: Lunes, 15 de agosto de 2022 HORARIO: 21.00 horas ITINERARIO: Iglesia Cabo de Gata, calle Iglesia Cabo de Gata, carretera AL-3115, calle Isla de Tabarca, calle El Jurel, calle El Salmonete, calle Atarazanas, calle Mazarulleque, calle San Francisco, calle Los Santos, calle La Morena, calle Cherna, Paseo Marítimo, calle Iglesia Cabo de Gata y Plaza de la Iglesia. PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE COSTACABANA FECHA: Lunes, 15 de agosto de 2022 HORARIO: 21.00 horas ITINERARIO: calle Las Palmeras, Plaza Fuente de Costacabana, Avenida Brighton, calle Támesis, calle Volga, calle Río de Aguas, calle Amazonas, calle Rhin, calle Volga, Avenida Luxor, plaza Fuente de Costacabana, calle Lussex, calle Windsor, Avenida de Gales, calle Las Palmeras e Iglesia Parroquial. TRASLADO DE LA HERMANDAD DE LA MACARENA FECHA: Lunes, 15 de agosto de 2022 HORARIO: De 19.30 a 21.00 horas, aproximadamente ITINERARIO: Salida desde la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, calle Nuestra Señora de las Mercedes, calle Acosta, Avenida de Vilches (ascendente), Circunvalación de la Plaza de Toros (entrada de la imagen al coso por la puerta principal a las 20.30, el cortejo permanecerá en la Circunvalación y la Avenida de Vilches), Circunvalación, Nuestra Señora de las Mercedes y entrada al templo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

