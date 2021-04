Almería La psicóloga almeriense Laura Marcilla recibe el Premio Andalucía Joven viernes 09 de abril de 2021 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Instituto ha galardonado a otras diez personas y entidades por su labor en favor de la juventud, que recibirán el premio en mayo





El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha hecho público, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el nombre de las personas, entidades e instituciones que han sido distinguidas con el Premio Andalucía Joven 2020, cuyo fallo quedó aplazado el pasado año con motivo de las restricciones pro la pandemia.



Entre ellas están la psicóloga almeriense Laura Teresa Marcilla, quien ha sido galardonada por su labor de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la juventud. La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha expresado su enhorabuena a la premiada almeriense, destacando “sus logros y contribuciones a la educación en igualdad y sobre sexualidad en el sistema educativo y a través de los medios de comunicación, así como su colaboración con distintas administraciones y entidades públicas, como ayuntamientos, el IAM o el propio Instituto Andaluz de la Juventud”.



El jurado ha sido presidido por el director general del IAJ, David Morales, y ha estado compuesto por los asesores de programa del IAJ en las ocho provincias andaluzas, así como por los vocales asesores de los servicios centrales de la entidad.



También han sido distinguidos en otras diez categorías el empresario Juan Alberto Peñuela Carillo (categoría Emprendimiento); el director y guionista Ángel Gómez Hernández (Arte y Cultura); la boxeadora Jennifer Fernández Romero (Deporte): el biotecnólogo Alberto Parras Rodríguez (Ciencia, Innovación y Universidad); el artista plástico y diseñador Manuel Delgado Díaz Murfin, (Promoción de Andalucía en el Exterior); la Asociación Juvenil Carabela (Compromiso Social); la Sección Juvenil de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (



Además, el jurado ha otorgado a la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE Scouts de Andalucía) el premio conmemorativo a una trayectoria de trabajo en defensa de la juventud, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la autonomía de Andalucía.

Perfil de Laura Teresa Marcilla

Nacida en Ciudad real y almeriense de adopción, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y Máster Oficial en Ciencias de la Sexología de la Universidad de Almería, con doble especialidad en Sexología Clínica y Sexología Educativa y Premio Extraordinario al Mejor Expediente. Ha realizado múltiples cursos y congresos sobre Género y Violencia de Género y continúa su formación con el Doctorado en Salud, Psiquiatría en Psicología.



Desde 2015, no ha cesado en su labor de educación en igualdad entre mujeres y hombres, cuando comenzó a elaborar e impartir talleres de educación sexual con perspectiva de género tanto de forma independiente como en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Red de Entidades de Voluntariado y la Liga Española de la Educación, entre otras entidades.



Cabe destacar su presencia en multitud de centros educativos, donde imparte talleres de educación sexual con perspectiva de género, teniendo presente el enseñar a las futuras generaciones valores de igualdad entre mujeres y hombres. También en las Universidades de Sevilla, Almería, Vigo, Barcelona y Alcalá de Henares y residencias de estudiantes, y en las redes sociales y medios de comunicación, donde lleva a cabo una enorme actividad.



En su experiencia profesional, trabaja como psicóloga y sexóloga en las asociaciones ‘Una a Una’ y Amuvi, y ha sido agente de igualdad y prevención de violencia de género en el Punto de Información para Víctimas del Ayuntamiento de Carboneras.



Entre sus méritos se encuentra la creación y coordinación del Club de Empoderamiento Feminista de la Universidad de Almería y la redacción del Protocolo Contra Agresiones Sexistas en Puntos Violeta del Instituto Andaluz de la Mujer. También es coautora de la guía educativa ‘Si yo no he hecho nada, desenmascarando el abuso y la manipulación. Proyecto de prevención de violencia machista en adolescentes’, encargada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.



Los Premios Andalucía Joven tiene la finalidad de distinguir y otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes, colectivos, entidades e instituciones compuestas en su mayoría por personas jóvenes que destacan en sus respectivos campos de actividades o que desarrollan un trabajo o una actividad que repercuta de forma positiva en el colectivo juvenil de Andalucía. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, además de dar la enhorabuena a todos los premiados, quiere destacar su incansable trabajo por mejorar la vida de los jóvenes andaluces en todos sus aspectos, y agradece su continuo esfuerzo en situar a la juventud de Andalucía en primera línea de acción.

Convocatoria abierta

El IAJ convocó en marzo del pasado año los Premios Andalucía Joven 2020, una convocatoria de carácter pública y abierta a la que podían presentarse todas aquellas personas menores de 35 años que quisieran, salvo para el Premio Conmemorativo a una vida por la lucha en favor de la juventud, que no tiene tal límite de edad; así como colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas que, con su trayectoria o labor, hayan destacado por su trabajo a favor de la juventud. En total, se presentaron 107 candidaturas, distribuidas por provincias de la siguiente manera: Almería (18), Cádiz (23), Córdoba (9), Granada (7), Huelva (7), Jaén (18), Málaga (8) y Sevilla (19).

Los otros galardonados

Juan Alberto Peñuela Carrillo (categoría Emprendimiento). De formación Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado en Turismo, este jiennense encontró su pasión en el mundo de la empresa y la divulgación a una edad temprana, siendo ahora con 33 años un referente dentro del ecosistema emprendedor. En 1998, con 12 años, ya recibió el Premio Medio Ambiente en Jaén por su redacción sobre el medio ambiente y la contaminación. En 2006 creó el Certamen Internacional de Pintura Rápida Mercedes Fernández del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que lleva ahora 15 ediciones. En el ámbito empresarial fundó la Empresa Miscelánea PC, creadora de una App de Turismo en Jaén, con la que ganó en 2016 el Premio Dinamia. Es también fundador de la productora audiovisual Capsule Desarrollo.



Ángel Gómez Hernández (Arte y Cultura). Algecireño de nacimiento, es técnico superior en Realización Audiovisual en Cesur (Málaga). Titulado en Interpretación y Dirección de Actores, así como en Dirección Cinematográfica y Guion en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, y en Lenguaje Cinematográfico por la escuela Bande Apart. Por sus más de 50 proyectos dirigidos, entre los que destacan ‘Behind’ y el corto ‘Cariño’, posee más de 170 premios internacionales y más de 700 nominaciones. Ha dirigido y coescrito la película ‘Voces’ y trabaja como director y coguionista en Hollywood, desarrollando el largometraje ‘Behind’ y varios proyectos para televisión y plataformas. Por otro lado, Ángel Gómez fundó en el año 2014 su propia Escuela de Cine e Interpretación en Madrid, Estudio V Formación.



Jennifer Fernández Romero (Deporte). Destacada boxeadora granadina. En 2018 asistió a su primer Campeonato de España, tras haber ganado en los campeonatos andaluces, y tras dos combates se proclamó Campeona de España en la categoría de -57 kg. Actualmente es interna del Equipo Nacional de Boxeo Olímpico, donde lucha por clasificarse para los Juegos Olímpicos.



Alberto Parras Rodríguez (Ciencia, Innovación y Universidad) Biotecnólogo y doctorado en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad de Sevilla. Nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), su trabajo hasta 2019 se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde junto a su equipo descubrió que la alteración de la proteína CPEB4 afecta al desarrollo del trastorno del Espectro Autista, trabajo que abre un esperanzado camino en el desarrollo de futuras terapias. En 2019 recibió el Premio a la Innovación para el Joven Investigador de la Fundación Pfizer y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas. También en este mismo año recibió el premio de la ‘Federation of European Neuroscience Societies’ y el de Mejor Investigación Original por el Centro de Bioquímica Neurocelular. En 2018 la Fundación Caja Rural de Granada le otorgó el Premio Ciencia de la Salud.



Manuel Delgado Díaz, Murfin (Promoción de Andalucía en el Exterior). Manuel Delgado Díaz, Murfin, es un artista plástico, ilustrador y muralista que llega al mundo del arte gracias al grafiti. Nacido en Linares (Jaén), ha recibido primeros premios como el de Andalucía Desencaja 2010, Manos Sucias de Extremadura y Úbeda Vida. Ha realizado exposiciones en GraphiART, Appa Galler, El Enclave en Madrid, El Corte Inglés, la Universidad de Málaga, o en la Galería Future Space en Singapur.



Asociación Juvenil Carabela (Compromiso Social). Entidad social sin ánimo de lucro radicada en Huelva dirigida y coordinada por jóvenes, que vienen desarrollando desde enero de 1990 (más 30 años ininterrumpidos) una labor de promoción de la infancia y adolescencia a través de actividades de ocio y tiempo libre, formativas, de apoyo y acompañamiento educativo, en el Distrito 5 de la ciudad de Huelva, considerado por la Junta de Andalucía una zona de especial atención social.



Sección Juvenil ATA-Sylvia Rivera (



Gronkode S.L. (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) Gronkode es una empresa malagueña de bioconstrucciones con la misión de trasladar a la población una alternativa sostenible y responsable con el medio ambiente, teniendo en cuenta los problemas climatológicos derivados del calentamiento global. Por ello, se dedica a la fabricación, venta y alquiler de ‘ecotoilets’ (baños secos), caracterizados por la innecesiariedad de conectarse a redes de distribución urbanas, del mismo modo que no precisa agua para su funcionamiento. Los desechos generados cierran un ciclo biológico empleándose posteriormente como abono o fertilizante.



Rafael Fernando Prieto Luque (Promoción de la Inclusión Social a la Juventud con Discapacidad). Policía Nacional de vocación, este cordobés ingresó en el Cuerpo en 2008, y cuenta con 12 felicitaciones públicas por acciones reseñables y fue condecorado con la Medalla al Mérito Colectivo de la Asociación Arcángel Azul. Su trayectoria se vio truncada en septiembre de 2015 al sufrir un accidente de tráfico en el que perdió parte de su pierna izquierda. Un año después solicitó la reincorporación pero el Tribunal le propuso la jubilación forzosa. Alegó que si bien no podía estar trabajando directamente en la calle, podía ejercer puestos en oficinas, investigación u otro lugares. En este momento comienza su lucha por demostrar que está en condiciones de ejercer. Finalmente, en julio de 2019 logró reincorporarse como Policía Nacional.



ASDE, Scouts de Andalucía (Premio conmemorativo a una trayectoria de trabajo en defensa de la juventud, en la conmemoración del 40 aniversario de la Autonomía de Andalucía). Es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y declarada de Utilidad Pública en 1997. Apoyada por jóvenes y adultos voluntarios, es de carácter educativo-formativo en el tiempo libre infantil y juvenil. Está presente en toda Andalucía, agrupando a más de 7.000 miembros, lo que la convierte en una de las asociaciones juveniles más importantes de la Comunidad. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, como la Medalla de Bronce de la Ciudad de Vejer de la Frontera y el Premio Clara Campoamor en 2019; la Mención de Honor en la XII Edición de los Premios del Voluntariado 2012; el Premio Cultura de la Salud por la Asociación de Educación para la Salud en 2010; y Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2008. El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha hecho público, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el nombre de las personas, entidades e instituciones que han sido distinguidas con el Premio Andalucía Joven 2020, cuyo fallo quedó aplazado el pasado año con motivo de las restricciones pro la pandemia.Entre ellas están la psicóloga almeriense Laura Teresa Marcilla, quien ha sido galardonada por su labor de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la juventud. La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha expresado su enhorabuena a la premiada almeriense, destacando “sus logros y contribuciones a la educación en igualdad y sobre sexualidad en el sistema educativo y a través de los medios de comunicación, así como su colaboración con distintas administraciones y entidades públicas, como ayuntamientos, el IAM o el propio Instituto Andaluz de la Juventud”.El jurado ha sido presidido por el director general del IAJ, David Morales, y ha estado compuesto por los asesores de programa del IAJ en las ocho provincias andaluzas, así como por los vocales asesores de los servicios centrales de la entidad.También han sido distinguidos en otras diez categorías el empresario Juan Alberto Peñuela Carillo (categoría Emprendimiento); el director y guionista Ángel Gómez Hernández (Arte y Cultura); la boxeadora Jennifer Fernández Romero (Deporte): el biotecnólogo Alberto Parras Rodríguez (Ciencia, Innovación y Universidad); el artista plástico y diseñador Manuel Delgado Díaz Murfin, (Promoción de Andalucía en el Exterior); la Asociación Juvenil Carabela (Compromiso Social); la Sección Juvenil de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera ( [email protected] Jóvenes LGTBI); la empresa Grandoke (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) y el policía nacional Rafael Prieto Luque (Promoción de la Inclusión Social a la Juventud con Discapacidad).Además, el jurado ha otorgado a la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE Scouts de Andalucía) el premio conmemorativo a una trayectoria de trabajo en defensa de la juventud, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la autonomía de Andalucía.Nacida en Ciudad real y almeriense de adopción, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y Máster Oficial en Ciencias de la Sexología de la Universidad de Almería, con doble especialidad en Sexología Clínica y Sexología Educativa y Premio Extraordinario al Mejor Expediente. Ha realizado múltiples cursos y congresos sobre Género y Violencia de Género y continúa su formación con el Doctorado en Salud, Psiquiatría en Psicología.Desde 2015, no ha cesado en su labor de educación en igualdad entre mujeres y hombres, cuando comenzó a elaborar e impartir talleres de educación sexual con perspectiva de género tanto de forma independiente como en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Red de Entidades de Voluntariado y la Liga Española de la Educación, entre otras entidades.Cabe destacar su presencia en multitud de centros educativos, donde imparte talleres de educación sexual con perspectiva de género, teniendo presente el enseñar a las futuras generaciones valores de igualdad entre mujeres y hombres. También en las Universidades de Sevilla, Almería, Vigo, Barcelona y Alcalá de Henares y residencias de estudiantes, y en las redes sociales y medios de comunicación, donde lleva a cabo una enorme actividad.En su experiencia profesional, trabaja como psicóloga y sexóloga en las asociaciones ‘Una a Una’ y Amuvi, y ha sido agente de igualdad y prevención de violencia de género en el Punto de Información para Víctimas del Ayuntamiento de Carboneras.Entre sus méritos se encuentra la creación y coordinación del Club de Empoderamiento Feminista de la Universidad de Almería y la redacción del Protocolo Contra Agresiones Sexistas en Puntos Violeta del Instituto Andaluz de la Mujer. También es coautora de la guía educativa ‘Si yo no he hecho nada, desenmascarando el abuso y la manipulación. Proyecto de prevención de violencia machista en adolescentes’, encargada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.Los Premios Andalucía Joven tiene la finalidad de distinguir y otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes, colectivos, entidades e instituciones compuestas en su mayoría por personas jóvenes que destacan en sus respectivos campos de actividades o que desarrollan un trabajo o una actividad que repercuta de forma positiva en el colectivo juvenil de Andalucía. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, además de dar la enhorabuena a todos los premiados, quiere destacar su incansable trabajo por mejorar la vida de los jóvenes andaluces en todos sus aspectos, y agradece su continuo esfuerzo en situar a la juventud de Andalucía en primera línea de acción.El IAJ convocó en marzo del pasado año los Premios Andalucía Joven 2020, una convocatoria de carácter pública y abierta a la que podían presentarse todas aquellas personas menores de 35 años que quisieran, salvo para el Premio Conmemorativo a una vida por la lucha en favor de la juventud, que no tiene tal límite de edad; así como colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas que, con su trayectoria o labor, hayan destacado por su trabajo a favor de la juventud. En total, se presentaron 107 candidaturas, distribuidas por provincias de la siguiente manera: Almería (18), Cádiz (23), Córdoba (9), Granada (7), Huelva (7), Jaén (18), Málaga (8) y Sevilla (19).Juan Alberto Peñuela Carrillo (categoría Emprendimiento). De formación Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado en Turismo, este jiennense encontró su pasión en el mundo de la empresa y la divulgación a una edad temprana, siendo ahora con 33 años un referente dentro del ecosistema emprendedor. En 1998, con 12 años, ya recibió el Premio Medio Ambiente en Jaén por su redacción sobre el medio ambiente y la contaminación. En 2006 creó el Certamen Internacional de Pintura Rápida Mercedes Fernández del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que lleva ahora 15 ediciones. En el ámbito empresarial fundó la Empresa Miscelánea PC, creadora de una App de Turismo en Jaén, con la que ganó en 2016 el Premio Dinamia. Es también fundador de la productora audiovisual Capsule Desarrollo.Ángel Gómez Hernández (Arte y Cultura). Algecireño de nacimiento, es técnico superior en Realización Audiovisual en Cesur (Málaga). Titulado en Interpretación y Dirección de Actores, así como en Dirección Cinematográfica y Guion en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, y en Lenguaje Cinematográfico por la escuela Bande Apart. Por sus más de 50 proyectos dirigidos, entre los que destacan ‘Behind’ y el corto ‘Cariño’, posee más de 170 premios internacionales y más de 700 nominaciones. Ha dirigido y coescrito la película ‘Voces’ y trabaja como director y coguionista en Hollywood, desarrollando el largometraje ‘Behind’ y varios proyectos para televisión y plataformas. Por otro lado, Ángel Gómez fundó en el año 2014 su propia Escuela de Cine e Interpretación en Madrid, Estudio V Formación.Jennifer Fernández Romero (Deporte). Destacada boxeadora granadina. En 2018 asistió a su primer Campeonato de España, tras haber ganado en los campeonatos andaluces, y tras dos combates se proclamó Campeona de España en la categoría de -57 kg. Actualmente es interna del Equipo Nacional de Boxeo Olímpico, donde lucha por clasificarse para los Juegos Olímpicos.Alberto Parras Rodríguez (Ciencia, Innovación y Universidad) Biotecnólogo y doctorado en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad de Sevilla. Nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), su trabajo hasta 2019 se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde junto a su equipo descubrió que la alteración de la proteína CPEB4 afecta al desarrollo del trastorno del Espectro Autista, trabajo que abre un esperanzado camino en el desarrollo de futuras terapias. En 2019 recibió el Premio a la Innovación para el Joven Investigador de la Fundación Pfizer y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas. También en este mismo año recibió el premio de la ‘Federation of European Neuroscience Societies’ y el de Mejor Investigación Original por el Centro de Bioquímica Neurocelular. En 2018 la Fundación Caja Rural de Granada le otorgó el Premio Ciencia de la Salud.Manuel Delgado Díaz, Murfin (Promoción de Andalucía en el Exterior). Manuel Delgado Díaz, Murfin, es un artista plástico, ilustrador y muralista que llega al mundo del arte gracias al grafiti. Nacido en Linares (Jaén), ha recibido primeros premios como el de Andalucía Desencaja 2010, Manos Sucias de Extremadura y Úbeda Vida. Ha realizado exposiciones en GraphiART, Appa Galler, El Enclave en Madrid, El Corte Inglés, la Universidad de Málaga, o en la Galería Future Space en Singapur.Asociación Juvenil Carabela (Compromiso Social). Entidad social sin ánimo de lucro radicada en Huelva dirigida y coordinada por jóvenes, que vienen desarrollando desde enero de 1990 (más 30 años ininterrumpidos) una labor de promoción de la infancia y adolescencia a través de actividades de ocio y tiempo libre, formativas, de apoyo y acompañamiento educativo, en el Distrito 5 de la ciudad de Huelva, considerado por la Junta de Andalucía una zona de especial atención social.Sección Juvenil ATA-Sylvia Rivera ( [email protected] Jóvenes LGTBI). La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) y su Sección Juvenil Sylvia Rivera, es la única entidad que trabaja de forma especializada con este colectivo y con los y las jóvenes transexuales en toda Andalucía. Desde 2009, viene ejecutando proyectos destinados a promover entre la juventud de Andalucía valores democráticos de solidaridad, inclusión y una cultura del respeto a la identidad de género.Gronkode S.L. (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) Gronkode es una empresa malagueña de bioconstrucciones con la misión de trasladar a la población una alternativa sostenible y responsable con el medio ambiente, teniendo en cuenta los problemas climatológicos derivados del calentamiento global. Por ello, se dedica a la fabricación, venta y alquiler de ‘ecotoilets’ (baños secos), caracterizados por la innecesiariedad de conectarse a redes de distribución urbanas, del mismo modo que no precisa agua para su funcionamiento. Los desechos generados cierran un ciclo biológico empleándose posteriormente como abono o fertilizante.Rafael Fernando Prieto Luque (Promoción de la Inclusión Social a la Juventud con Discapacidad). Policía Nacional de vocación, este cordobés ingresó en el Cuerpo en 2008, y cuenta con 12 felicitaciones públicas por acciones reseñables y fue condecorado con la Medalla al Mérito Colectivo de la Asociación Arcángel Azul. Su trayectoria se vio truncada en septiembre de 2015 al sufrir un accidente de tráfico en el que perdió parte de su pierna izquierda. Un año después solicitó la reincorporación pero el Tribunal le propuso la jubilación forzosa. Alegó que si bien no podía estar trabajando directamente en la calle, podía ejercer puestos en oficinas, investigación u otro lugares. En este momento comienza su lucha por demostrar que está en condiciones de ejercer. Finalmente, en julio de 2019 logró reincorporarse como Policía Nacional.ASDE, Scouts de Andalucía (Premio conmemorativo a una trayectoria de trabajo en defensa de la juventud, en la conmemoración del 40 aniversario de la Autonomía de Andalucía). Es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y declarada de Utilidad Pública en 1997. Apoyada por jóvenes y adultos voluntarios, es de carácter educativo-formativo en el tiempo libre infantil y juvenil. Está presente en toda Andalucía, agrupando a más de 7.000 miembros, lo que la convierte en una de las asociaciones juveniles más importantes de la Comunidad. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, como la Medalla de Bronce de la Ciudad de Vejer de la Frontera y el Premio Clara Campoamor en 2019; la Mención de Honor en la XII Edición de los Premios del Voluntariado 2012; el Premio Cultura de la Salud por la Asociación de Educación para la Salud en 2010; y Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2008. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Justicia refuerza dos juzgados de Vera en su Plan de Reactivación por el Covid Mar de los Ríos realizará un paseo literario por la Almería de Carmen de Burgos en el CAL Turismo ecuestre para desestacionalizar el turismo en Almería La Alcazaba de Almería reactivará la Comisión para fomentar su investigación El 061 de Almería celebra 10 años de cardiomaratones La Junta revisará las 43 residencias de mayores de Almería para adelantarse a un posible rebrote Fernández-Pacheco y Juanma Moreno ven necesaria la “coordinación entre administraciones”

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.