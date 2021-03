Opinión La recuperación de San Cristóbal ya no es una utopía Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por viernes 12 de marzo de 2021 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







No es la primera vez que escribo sobre el cerro de San Cristóbal, ni será la última, porque merece la pena. No me equivoco si digo que estamos hablando del mejor mirador de la ciudad de Almería, desde donde se divisan unas espectaculares vistas de la capital. Y tampoco creo equivocarme si digo que durante demasiados años tan privilegiada atalaya, coronada por el Sagrado Corazón, no ha recibido el cuidado ni el respeto que merecía.



Afortunadamente, la situación se está revirtiendo gracias a la puesta en marcha hace unos años del 'Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal' con el que el Ayuntamiento de Almería está recuperando espacios emblemáticos que aglutinan el mayor potencial en cuanto a recursos patrimoniales, culturales, etnográficos y turísticos de la ciudad. Esta semana el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, visitaba la zona tras las obras de rehabilitación del mirador y anunciaba la continuidad de las actuaciones para potenciar un entorno de singular belleza.



La puesta en valor del patrimonio cultural, turístico y ambiental proyectada para esta zona tendrá su continuación con el acondicionamiento de la ladera del cerro, creando un sendero peatonal panorámico, mejorando con ello la accesibilidad hasta la imagen que corona este punto, declarada como Bien de Interés Cultural. Como colofón, y con la previsión del inicio de las obras a finales de este año, convertiremos en un gran espacio verde La Hoya, un jardín mediterráneo que emergerá sobre la zona comprendida entre La Alcazaba, el Cerro de San Cristóbal y las muralla de Jairán. Si a ello unimos la apertura también este año del Mesón Gitano, con la puesta en valor del yacimiento arqueológico de entre los siglos XI y XIII de la Almería almohade, completaremos el círculo de una actuación que potenciará exponencialmente el Conjunto Monumental de La Alcazaba.



La ciudad cambia, se moderniza y todos debemos felicitarnos por ello, pero sin hay algo que debemos mantener y cuidar son nuestras raíces, nuestra esencia, de ahí la decidida apuesta del Equipo de Gobierno municipal por nuestro patrimonio histórico y cultural, tarea a la que se ha sumado, ahora sí, la Junta de Andalucía, y por nuestro Casco Histórico, orgullo para todos los almerienses y reclamo para los miles de visitantes que seguiremos recibiendo cuando pase la pandemia. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 48 artículos Todos los firmantes