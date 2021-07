Capital La red ciclista en El Toyo a punto de finalizar domingo 25 de julio de 2021 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento vendrá a completar así la conexión viaria de los carriles bici entre la N-344 y El Toyo



Las obras para la conexión viaria de la red ciclista entre la N-334 y El Toyo, que supondrán la ampliación del recorrido ciclista en esta zona en algo más de 200 metros, avanzan ya hacia su conclusión, con más de tres cuartas partes de la obra ya ejecutada. Son estos unos trabajos en los que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, invertirá la cuantía de 38.426,08 euros.



La concejala responsable del área encargada de estas obras, María del Mar García Lorca, ha recordado que esta actuación supone la ampliación, en 215 metros, del carril bici, “en este caso uniendo dos tramos que, existentes o proyectados en su día por otras administraciones, quedaban inconexos en el barrio de Retamar-El Toyo. Con esta actuación quedará plenamente conectado, uniendo los tramos de vía ciclista ya existentes entre la Avenida de los Juegos del Mediterráneo y la Avenida Alfredo Goyeneche”.



García Lorca ha querido poner en valor esta actuación, ya que “si bien es un tramo pequeño en el marco de toda la red ciclista, se trata de una actuación importante, por su carácter estructurante, uniendo dos tramos inconexos hasta ahora”



Concluida la obra civil con la ejecución de la capa de rodadura de mezcla bituminosa y los tratamientos superficiales, la colocación de elementos separadores y la señalización vertical, tan solo restan las marcas viales, por lo que se prevé que quedará listo a primeros de agosto.



De esta forma, el Ayuntamiento de Almería sigue avanzando en la ampliación del recorrido de la red ciclista, alcanzando en este caso Retamar-El Toyo, en su acceso a través de la N-344. Concluido este tramo, la red ciclista en la capital sumará casi 79 kilómetros de recorrido ciclista.



Una cifra que seguirá aumentando una vez se ejecute el tramo, ya proyectado, de 1.458,47 metros que conectará de sur a norte el barrio de El Puche con la Avenida de Torrecárdenas, a lo largo de la calle Isla Cabrera.

