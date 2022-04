Economía La rentabilidad del alquiler en Almería es de las más altas de España viernes 08 de abril de 2022 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el caso de las oficinas, ésta es aún mayor y supera el 9% La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado ligeramente durante el primer trimestre hasta el 7,1%, ya que en el primer cuarto de 2021 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%. Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida multiplica por 4, en el peor de los casos, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (1,7%). Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11%, frente al 11,1% que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,4% (9,3% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,3%, inferior al 7,2% de marzo de 2021. Rentabilidad de la vivienda Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, con un 8,5%. Le siguen Huelva (8,2%), Murcia (8%), Santa Cruz de Tenerife (7,6%) y Almería (7,4%). Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en alquiler en San Sebastián (3,7%), Palma (4,3%), A Coruña (4,7%) Ourense (4,7%) y Madrid (4,7%). En Barcelona la rentabilidad bruta se sitúa en el 4,9%. Rentabilidad de los locales comerciales Los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. El mayor retorno se obtiene en Ávila y Lugo (10,9% en ambos casos). Le siguen las rentabilidades de Huelva (10,7%), Huesca, Murcia y Zaragoza (10,1% en las tres capitales). En Barcelona y Madrid la tasa se sitúa en el 8,5% y 8,2% respectivamente. A Coruña y Albacete son las capitales donde la rentabilidad de los locales es menor (6,8% en ambos mercados), seguidas de Jaén (7,4%), Palencia (7,5%), Badajoz y Salamanca (7,7% en los dos casos). Rentabilidad de las oficinas Las oficinas de Sevilla presentan el retorno más jugoso entre las capitales, con un 11,3% de rentabilidad bruta. Le siguen Toledo (9,4%), Vitoria (9,2%), Almería (9,1%) y León (8,2%). En Madrid la rentabilidad se sitúa en el 6,9% y en Barcelona en el 6,5%. En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de Bilbao (6,1%), Palma (6,4%), Granada, Ourense y A Coruña (6,5% en los tres casos). El mercado de oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de casi la mitad de capitales españolas. Rentabilidad de los garajes Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Castellón de la Plana (8,3%), Murcia (7,5%), Ávila (7,3%), Barcelona y Huelva (6,3%). En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 4,8%. La capital con los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,5%, seguida por Ourense (3%), Granada (3,5%), Vitoria y Palencia (3,8% en ambos mercados). Para la elaboración de este estudio idealista ha dividido el precio de venta ofertado entre el precio de alquiler que solicitan los propietarios en los diferentes mercados referente a los índices trimestrales de viviendas, locales, garajes y oficinas correspondientes al primer trimestre de 2022. El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su vivienda. Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

