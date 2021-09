Capital La ruta por el Día Mundial de la Tapa ya tiene premiados viernes 17 de septiembre de 2021 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 50 bares y restaurantes se vuelcan en una actividad con carácter solidario



El Día Mundial de la Tapa es una gran oportunidad para conocer parte de la esencia de la gastronomía almeriense, pero también para obtener otras satisfacciones que van más allá del paladar. El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL) han repartido los premios a los participantes que depositaron su papeleta y resultaron ganadores del sorteo.



En el acto de entrega han estado presentes la concejal de Presidencia y Planificación, María Vázquez, la diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, y el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún. También han participado los representantes de las asociaciones Anda, Altea Autismo, Asperger y Asalsido, colectivos que también han sido protagonistas en esta ruta.



Entre el 17 de junio y el 4 de julio, 50 establecimientos de la capital y otros siete repartidos por la provincia han formado parte de la ruta gastronómica que se ha programado para conmemorar esta fecha. Durante este período, los clientes que han disfrutado de las tapas en los distintos bares, han entregado sus tickets para participar en un sorteo para disfrutar de algunos atractivos turísticos de la provincia.



María Vázquez ha destacado que la actividad “promociona el ADN y una seña de identidad de los almerienses como es la tapa en una iniciativa que cada año tiene más establecimientos, por lo que el Ayuntamiento seguirá contando con todos para difundir nuestra magnífica restauración”. Asimismo, ha subrayado que “no solo es un revulsivo económico para Almería, también tiene un carácter solidario con las asociaciones del tercer sector”. María Luisa Cruz ha asegurado que “ha sido un éxito tanto en la capital como en la provincia y tenemos que seguir apostando por estas iniciativas que son muy beneficiosas para nuestras empresas y productos de kilómetro cero”. En este sentido, ha afirmado que “las administraciones seguiremos trabajando unidas para apoyar nuestra excelente gastronomía”.



Por su parte, Pedro Sánchez-Fortún ha agradecido “la predisposición del Ayuntamiento y la Diputación a participar en las actividades de ASHAL” y ha explicado que “a pesar de la pandemia, en ningún momento dudamos en organizar la actividad para dinamizar la hostelería en un momento muy complicado”. Por otro lado, ha manifestado que “hemos querido dar un toque de distinción a este evento internacional y hacer una celebración inclusiva” y ha agradecido a colaboradores, patrocinadores y especialmente clientes “que son los verdaderos artífices del éxito”.



Los agraciados ya han recibido sus premios, que en esta edición combinan gastronomía y turismo. Dos tratamientos spa para dos personas en AIRE Ancient Baths, dos fines de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno con tratamiento vip en el Balneario San Nicolás de Alhama, cinco cestas valoradas en más de 100 euros con productos de la marca Sabores Almería y cuatro cenas románticas han sido los regalos de este año. Además, los 100 primeros clientes con consumiciones superiores a 10 euros en dos establecimientos diferentes han recibido una taza conmemorativa.



Tampoco ha faltado la nota solidaria en la actividad. De hecho, ASHAL ha entregado 600 tickets de dos por uno para familias pertenecientes a las asociaciones Anda, Asalsido, Altea Autismo y Asperger. De esta forma, los beneficiarios han podido disfrutar de las tapas en las decenas de negocios que se han sumado a la iniciativa. Por último, se les ha hecho entrega de una taza de recuerdo que ha sido realizada por asociados de Asalsido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

