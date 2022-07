Deportes La Salle logra 45 medallas y 5 trofeos en el Campeonato de Andalucía de Gimansia Rítmica viernes 08 de julio de 2022 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita los entrenamientos en el Palacio de los Juegos para felicitar al club por la hazaña conseguida Almería se escribe con la A de artística gracias a la disciplina de gimnasia. Y es que la Agrupación Deportiva La Salle participó recientemente en el Campeonato de Andalucía de la modalidad, organizado por la Federación Andaluza y que se disputó en categoría masculina y femenina en el Centro Deportivo Amate (Sevilla), logrando unos magníficos resultados en la recogida de medallas. En total, la escuela deportiva almeriense consiguió 45 medallas y cinco trofeos en el evento deportivo que tuvo la participación de hasta 286 deportistas, siendo 250 féminas. En cuanto a los gimnastas masculinos, participaron 36, que procedían de los clubes AD La Salle, Blume de Sevilla y Malaca. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió al Palacio de los Juegos Mediterráneos para trasladar su felicitación a la AD La Salle durante uno de sus entrenamientos. “Es un orgullo ver cómo los gimnastas no dejáis de crecer en el ámbito deportivo, enhorabuena por brindar una imagen inmejorable de Almería en la gimnasia, curso tras curso os llenáis de buenos resultados fruto del trabajo que realizáis en cada entrenamiento”, manifestó. En el desglose de las medallas, en la categoría base de gimnasia en categoría masculina obtuvieron seis medallas de oro, seis de plata, siete bronces y primer clasificado general Base 3 y tercer clasificado general Base 1, Base 2, Base 3. Para la categoría de Vía Olímpica en categoría masculina, recogieron tres medallas de oro, cinco platas y dos bronces. Así como obtuvieron un primer puesto general de Vía Olímpica 2 y tercer clasificado general en Via Olímpica 6 Dentro de la categoría femenina en base de gimnasia, las deportistas almerienses consiguieron seis medallas de oro, siete platas y cinco bronces. En cuanto a Base 6 lograron un 3°puesto general, en Base 7 un segundo puesto general y en Base 8, un primer y tercer puesto general. Por último, en categoría Vía Olímpica femenina, se colgaron una medalla de plata y dos de bronce. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

