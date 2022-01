Sociedad La seguridad en los casinos online Escucha la noticia Jugar por internet es una opción cada más preferida por los usuarios, ya que en estos tiempos de pandemia, lo último que nos suele apetecer es meternos en un entorno cerrado y con demasiada gente, por mucho que cumplan estrictamente con las medidas higiénicas establecidas, y por otro lado, el estar mucho tiempo en casa acaba agotando las distintas alternativas de ocio como la lectura, la televisión, o cocinar, y los casinos on line con dinero real ofrecen un entretenimiento extra al que pocos se resisten. El gran problema es, en ocasiones, escoger en qué casino jugar, porque las opciones son innumerables, y cada una tiene sus propias características. Así, los hay con bonos de hasta el 100%, y que cubren desde 200 dólares por ejemplo, hasta los 4000 dólares, por lo que si quieres jugar ahora sería aconsejable que revisaras esto y buscaras el que más te gusta. Con más de cien millones de euros ingresados por los casinos on line el pasado año en España, tenemos una prueba evidente de que es un pasatiempo de referencia que se ha instalado en nuestras vidas por la comodidad que aporta. Tan fácil es, que hasta puede jugarse en el Smartphone, en cualquier sitio y a cualquier hora. Puede haber quien piense que jugar ante una pantalla no es igual que hacerlo en una sala, con una persona repartiendo cartas, o lanzando la bola en la ruleta, por mencionar solo algún tópico, pero eso no es del todo cierto, ya que en algunos casos se hace una simulación del juego en la que el jugador se ve rodeado por otros y con un croupier frente a él. En otras ocasiones se recrean viejas máquinas “tragaperras”, y otras veces, sencillamente se simplifica para aquellos que quieren ir directos al juego. Insistimos, quien juega, elige cómo hacerlo, tal cual te explican en este artículo, donde también te cuentan lo divertidos que son algunos minijuegos. A esta popularización ha contribuido la confianza creciente en los pagos en línea, que ha sido otra de las cosas que ha venido para quedarse desde que fuimos confinados. Antes desconfiábamos a la hora de comprar cualquier producto en una tienda por internet, por muy reconocida que fuese, pero ahora este negocio ha crecido muchísimo y es rara la persona que no ha pagado alguna vez desde su ordenador o su móvil algún producto o servicio. Esto también ha supuesto el desarrollo del juego, porque hacer pagos es muy seguro, ya sea con tarjeta bancaria o con plataformas para transacciones, o por medio de aplicaciones… y claro, no solo son los pagos, también son los cobros, porque cuando se juega, se hace para ganar. En este último punto hay que poner de relieve la importancia de la transparencia de los casinos en cuando a posibles reclamaciones, pero también es imprescindible tener una idea de la legislación a la que se atiene. A ver, no estamos diciendo que haya que leerse ninguna ley ante de jugar, solo que es bueno tener alguna referencia de cómo tributarán tus beneficios, por ejemplo, para no llevarle luego la sorpresa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)