Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La selección española de balonmano regresa a Almería en la EURO Cup 2024 jueves 23 de marzo de 2023 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Hispanos volverán al Palacio de los Juegos del Mediterráneo el próximo 27 de abril y pondrán de manifiesto la capacidad de esta provincia para organizar eventos de máximo nivel

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha presentado el partido de balonmano que va a disputar la selección española contra la de Dinamarca en la capital el próximo 27 de abril a las 20:30 en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. La quinta jornada de la EURO Cup 2024, enfrentará a la selección española con la selección de Dinamarca, vigente campeona del Mundo, y con uno de los mejores palmarés de la historia, reeditando el partido de semifinales del recién finalizado Campeonato del Mundo 2023, en el que los Hispanos se colgaron la medalla de bronce. Una nueva cita con el deporte de élite, en la que la capital demostrará su capacidad para organizar eventos del máximo nivel. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado que “de nuevo la sede del Gobierno andaluz abre sus puertas para presentar una competición deportiva de carácter internacional. En esta ocasión se trata del partido de clasificación para la EHF Euro Cup 2024 que la selección española de balonmano disputará frente a Dinamarca en el Palacio de los Juegos Mediterráneos el 27 de abril.” Martín ha añadido que “el partido es de máxima importancia, y frente a un rival muy complicado, por lo que será un espectáculo para los aficionados al balonmano”. La delegada ha insistido en que “Almería es tierra de balonmano y seguro que reciben con una gran entrada a los Hispanos, medalla de bronce del último mundial, tras ganar a la anfitriona Suecia en la lucha por la medalla”. Durante la presentación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recordado “la estrecha vinculación” de la ciudad con el balonmano, “tanto que es uno de los deportes que históricamente más se practica en nuestra ciudad”. A su juicio, la presencia de Los Hispanos “no sólo supone un estímulo especial para los alrededor de 800 niños y niñas que practican este deporte en los Juegos Deportivos Municipales, sino que es también un escaparate excelente para el objetivo municipal de consolidarnos como ciudad ideal para la realización de ‘stage’ deportivos y competiciones de élite por nuestras instalaciones deportivas, por nuestra planta hotelera de primera calidad y por nuestra capacidad organizativa”. Vázquez se ha mostrado convencida de que el próximo 27 de abril, el Palacio de los Juegos Mediterráneos “será un hervidero de gente animando a nuestra selección y que Almería volverá a ser talismán para ‘Los Hispanos”. El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha resaltado la importancia que tiene el balonmano en la provincia de Almería. "Es un deporte que siempre ha estado ligado a esta tierra y su puesta en valor y el compromiso adquirido desde las instituciones está permitiendo que cada vez haya más aficionados. Desde la Diputación Provincial, reconocemos el trabajo de la federación para que los Hispanos vuelen hasta Almería a disputar un partido importante para ellos. El balonmano no solo es deporte, sino un elemento con gran retorno económico para la ciudad y la provincia". El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, ha dado las gracias al presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández, por su trabajo para hacer crecer el balonmano en Almería y en Andalucía. Blázquez ha reseñado “el importante trabajo que están realizando desde la Junta de Andalucía, por la apuesta decidida para internacionalizar esta comunidad autónoma posicionando los eventos en distintas provincias para darlas a conocer y que sean un referente en el mundo del deporte.” El encuentro entre los Hispanos con Dinamarca contará con producción televisiva internacional, por lo que se podrá ver a través de Teledeporte, así como por numerosos canales internacionales como TV2, SVT o RKR. EHF EURO Cup La EHF EURO Cup es el torneo diseñado por la EHF en 2018 para dotar de actividad competitiva a los equipos ya clasificados para el siguiente Campeonato de Europa. Participan en ella el organizador de la próxima cita continental (Alemania), y los tres mejores clasificados de la última edición, que ya tienen su billete garantizado (Suecia, España y Dinamarca). Competición en la que los Hispanos ya saben lo que significa vencer, después de proclamarse campeones en la primera edición previa al EURO 2020. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

