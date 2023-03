Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La selección española de fútbol sub-21 jugará contra Suiza en Almería lunes 13 de marzo de 2023 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno ha destacado que será un importante revulsivo para la provincia, que volverá a volcarse con la selección La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, del vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, del seleccionador Sub-21, Santi Denia, de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, así como del diputado de deportes, José Antonio García, han presentado el partido de fútbol sub-21 que disputará la selección española en la provincia de Almería. La selección sub21 volverá a Almería, siete años después, para disputar un partido amistoso. Será el viernes 24 de marzo en el Power Horse Stadium. Un encuentro que se celebrará gracias a la colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Andaluza de Fútbol con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la UD Almería. La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín Moya, ha destacado que “este encuentro servirá para acercar de nuevo a la afición almeriense con la selección nacional y poner de manifiesto como la provincia de Almería es capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel. Estamos seguros de que los almerienses se volcarán con nuestra selección”. Martín ha añadido que “tenemos un Estadio de primera, con un equipo de Primera y confiamos en que siga manteniendo esta Categoría de Oro del fútbol español durante muchos años. Gracias al reciente acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y la Unión Deportiva Almería, vamos a seguir ampliando instalaciones deportivas, y pronto el club rojiblanco iniciará la construcción de su nueva Ciudad Deportiva en la zona de El Toyo y Retamar”. Durante su intervención, la alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, ha mostrado su orgullo y agradecimiento “por haber elegido a la capital de Almería como escenario de la celebración del amistoso de la Selección Española Sub-21”. De este modo, la alcaldesa ha subrayado que “Almería es una ciudad que vive el deporte con intensidad, es una de nuestras señas de identidad como se refleja con las escuelas deportivas municipales, las cuales están celebrando los Juegos Deportivos Municipales con 8.000 niños y niñas”. El diputado provincial de Deporte y Juventud, José Antonio García, se ha mostrado orgulloso de poder disfrutar de este gran espectáculo deportivo en la provincia: “Diputación tenía que ser partícipe de este evento porque cumple con el objetivo de promocionar el deporte en la provincia y además es toda una plataforma para exportar el nombre de la Almería al resto del mundo. El clima y las características de la nuestra tierra son el destino ideal para eventos que responden al binomio turismo y deporte”. El vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, ha reconocido que “la Junta de Andalucía decidió que esta comunidad autónoma fuese la casa del fútbol, y de la selección española, así como la casa de los grandes eventos que realiza la Real Federación Española de Fútbol. Además, Lozano ha explicado que “desde esta administración ha sido un gran acierto que este partido se dispute en Almería, como lugar ideal, al que había que volver ya.” Por su parte, el seleccionador de la sub-21, Santi Denia, ha destacado que “nuestra casa es Andalucía y Almería, y por eso intentaremos que la afición pueda disfrutar de un buen espectáculo." Denia ha dado las gracias “a la Federación, que le ha dado la posibilidad de dirigir a esta Selección Sub-21 y de que comencemos nuestra andadura el 24 de marzo aquí en Almería". Este martes, 14 de marzo, saldrán a la venta las entradas del encuentro. Las localidades para presenciar el duelo, que tendrá lugar en el Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos, podrán adquirirse a partir de las 18:00 h. Los precios establecidos para la venta, que únicamente se llevará a cabo a través de tickets.rfef.es, son de 10 euros en zona de preferencia y 8 euros en los fondos (gastos de gestión no incluidos). Además, habrá una promoción ilimitada de 2x1 en entradas hasta agotar existencias. El partido ante Suiza servirá de preparación para el Europeo de la categoría, que se disputará en Georgia y Rumanía en los próximos meses de junio y julio. Desde todas las instituciones implicadas, se destaca la ilusión con la que Almería va a recibir este encuentro de la Selección sub-21, en la segunda ocasión en la que el combinado nacional jugará en ese estadio y en la cuarta vez que visitará la ciudad almeriense.

