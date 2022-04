Capital La Semana Santa finaliza en Almería con el Resucitado tras dos años de pandemia domingo 17 de abril de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha aplaudido el paso de la nueva imagen del Resucitado que después de dos años de espera ha salido en procesión por las calles de Almería este Domingo de Resurrección y con la que ha finalizado esta festividad. Acompañado por los concejales María Vázquez, Juan José Alonso y Margarita Cobos, el primer edil ha presenciado desde la Carrera Oficial el paso de la Hermandad de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida, y María Santísima del Triunfo, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado. La imagen de José María Leal Bernáldez, que sustituye a la talla de Jesucristo Resucitado, de Federico Coullaut-Valera, que databa de 1960, se iba a estrenar en la Semana Santa de 2020, pero la pandemia lo impidió y ha salido este domingo a la calle en procesión desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Montserrat, en la Avenida Padre Méndez, adonde se han desplazado el regidor almeriense y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, para saludar al hermano mayor, Juan Diego Linares, y al resto de cofrades. Acompañada por los fieles, la imagen ha llevado la luz del Domingo de Resurrección hasta la Catedral de la Encarnación para, después de la misa solemne presidida por el obispo, monseñor Antonio Gómez Cantero, regresar a su templo. Con la del Resucitado se pone fin a la Semana Santa de Almería 2022, a 22 procesiones. La mayoría de ellas han pasado por la Carrera Oficial, aunque ni Prendimiento ni Angustias ni Calvario pudieron hacerlo por la lluvia. El Ayuntamiento ha señalado que se trata de una Carrera Oficial que este año ha modificado el recorrido para dar protagonismo a la Catedral de Almería y que ha contado con casi 2.000 sillas que "han favorecido la visión del paso de las imágenes". "Solo La lluvia del Miércoles Santo, que provocó la recogida precipitada de Prendimiento y Calvario, y la anulación de la salida de Estudiantes, y la que cayó el Jueves Santo y obligó a Angustias a darse la vuelta, han empañado algo una Semana Santa muy esperada y con miles de personas en las calles de Almería para celebrar una Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional", ha concluido el Ayuntamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

